Белагропромбанк разрешил пользоваться просроченными карточками. Но не за границей и не всеми
Белагропромбанк разрешил своим клиентам пользоваться некоторыми платежными карточками, срок которых истекает начиная с июня 2022 года и далее. Однако при покупках заграницей с ними могут возникнуть проблемы.
«Для вашего удобства банк принял решение автоматически продлить сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее», — сказано в заявлении Белагропромбанка 27 марта. Услугу SMS-оповещения для них также автоматически продлят.
Однако, данное решение не касается следующих карточек:
- кредитных;
- студенческих;
- депозитных;
- виртуальных;
- дополнительных (выпущенных на другое лицо);
- корпоративных;
- неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.
В банке подчеркнули, что при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.
При этом там предупредили, что операции, совершаемые с использованием указанных карточек за рубежом, зарубежные банки могут отклонить. Поэтому посоветовали использовать другие карты, срок действия которой не истек.
Ранее Телеграф писал, что некоторые белорусские банки объявили, что с 1 апреля 2023 года начнут требовать у клиентов паспорт при проведении операций в кассах. Но не всех.
Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?