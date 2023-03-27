Белагропромбанк разрешил пользоваться просроченными карточками. Но не за границей и не всеми

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Опубликовано: 27.03.2023 14:06 , Обновлено: 27.03.2023

Белагропромбанк разрешил своим клиентам пользоваться некоторыми платежными карточками, срок которых истекает начиная с июня 2022 года и далее. Однако при покупках заграницей с ними могут возникнуть проблемы.

«Для вашего удобства банк принял решение автоматически продлить сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее», — сказано в заявлении Белагропромбанка 27 марта. Услугу SMS-оповещения для них также автоматически продлят.

Однако, данное решение не касается следующих карточек:

кредитных;

студенческих;

депозитных;

виртуальных;

дополнительных (выпущенных на другое лицо);

корпоративных;

неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

В банке подчеркнули, что при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.

При этом там предупредили, что операции, совершаемые с использованием указанных карточек за рубежом, зарубежные банки могут отклонить. Поэтому посоветовали использовать другие карты, срок действия которой не истек.

Ранее Телеграф писал, что некоторые белорусские банки объявили, что с 1 апреля 2023 года начнут требовать у клиентов паспорт при проведении операций в кассах. Но не всех.

Несколько белорусских банков решили требовать у белорусов паспорт в кассах. В каких случаях?