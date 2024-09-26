"Белагропромбанк" предупредил о блокировке платёжных карт с 1 ноября. Кого коснётся?

Опубликовано: 26.09.2024 19:19 , Обновлено: 26.09.2024

"Белагропромбанк" сообщил о блокировке банковских платёжных карт с 1 ноября. Речь идёт о тех клиентских счетах, где за последние 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, будь то покупки в магазинах, оплата ЖКУ, зачисление заработной платы или денежные переводы. К слову, ранее об аналогичных мерах объявили и в других белорусских банках.

Подробностей в пресс-службе финансового учреждения, к сожалению, не привели. Однако, учитывая то, что ранее о блокировке “спящих счетов” предупреждали и другие банки, можно сделать вывод, что условия схожи, если не одинаковы. Так, речь идёт о тех платёжных картах, где в течение последнего полугода отсутствовало какое-либо “движение средств”.

Например, в “Дабрабыте” [link href=“https://bankdabrabyt.by/about/news/informacija_dlja_klientov/vnimaniyu-fizicheskikh-lits-vladeltsev-tekushchikh-bankovskikh-schetov-oao-bank-dabrabyt_avgust_2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что автоматическое закрытие счетов коснётся тех договоров, по которым в течение 12 месяцев не было операций, за исключением зачисления процентов. Такое право финансового учреждения прописано в статье 206 Банковского кодекса Республики Беларусь. В пресс-службе пояснили, что если в течение 30 дней клиент не возобновит «движение денежных средств» по неактивному счёту, его заблокируют. Кроме того, это касается следующих ситуаций:

если срок действия платёжных карточек, выпущенных к счёту, истёк 6 месяцев назад и более;

если отсутствует действующий сопряжённый вклад (депозит) к счёту;

если отсутствует действующий кредитный договор, связанный со счётом;

если отсутствует арест/ блокировка денежных средств на счету.

В июле о подобных мерах [link href=“https://www.paritetbank.by/about/notifications/2024/iyul/uvedomlenie-klientov-o-zakrytii-schetov/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в «Паритетбанке». В соответствии с договором, банковский счёт пообещали закрыть клиентам, у которых за последний год отсутствовали какие-либо транзакции по карте. Также это сделают в том случае, если на «пластике» в течение 12 месяцев нет денежных средств.

Чтобы сохранить банковский счёт, нужно просто совершить какую-либо операцию: сделать покупку в магазине, перевести деньги с другой карты или оплатить любую услугу (в Интернете или оффлайн). Благодаря этому в банке поймут, что платёжная карта «живая» и она нужна владельцу. В таком случае её не заблокируют, рассказали в “Паритетбанке”.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате “Белинвестбанка” не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

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