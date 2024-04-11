"Белагропромбанк" предупредил белорусов о проблемах с переводами

Опубликовано: 11.04.2024 19:28 , Обновлено: 11.04.2024

Один из крупнейших белорусских банков "Белагропромбанк" сообщил 11 апреля, что с некоторыми переводами у клиентов возникли проблемы.

“В настоящее время по техническим причинам в банке не осуществляются денежные переводы без открытия счета. Со стороны банка прилагаются все усилия по восстановлению работоспособности системы”, - сообщили в пресс-службе, извинившись, но не уточнив, когда проблема будет решена.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о возможных кратковременных перерывах в работе платёжных карт ряда белорусских банков. Это связано с новыми технологическими работами, которые запланировали на аппаратно-программном комплексе Центра.

Белорусов предупредили о проблемах с оплатой по карте и снятием наличных. Когда и какие банки затронет?