"Белагропромбанк" предупредил белорусов, что принудит их обновить мобильное приложение. Что случилось?

Опубликовано: 12.04.2024 09:22 , Обновлено: 12.04.2024

В пресс-службе "Белагропромбанка" сообщили, что в ближайшее время планируется "принудительное обновление" мобильного приложения до версии 3.48 для устройств на Android и до версии 2.48 для устройств на iOS.

Новая версия имеет ряд важных нововведений.

Во-первых, изменится процесс регистрации в приложении для резидентов и нерезидентов Беларуси. Для тех, кто постоянно проживает на территории страны, нужно будет ввести:* *

идентификационный номер паспорта;

номер мобильного телефона.

Для клиентов банка, которые являются нерезидентами, предстоит внести следующие данные:

серию и номер документа, удостоверяющего личность;

номер мобильного телефона;

дату рождения;

страну постоянного проживания.

Таким образом, зарегистрироваться сможет любой клиент банка, не зависимо от имеющегося вида продукта (карточка, кредит, депозит и т.д.).

Во-вторых, появится возможность посмотреть или скачать копию кредитного договора, рассказали в представительстве банка. Для этого должна быть установлена программа для чтения PDF-файлов (Adobe Acrobat Reader, PDF-Xchange и другие).

В-третьих, обновлённое мобильное приложение теперь имеет новый внешний вид. В верхней части экрана отображаются сразу несколько информационных баннеров, а кнопка для заказа нового продукта будет располагаться в правом нижнем углу в каждом из разделов приложения («все», «карточки», «кредиты», «депозиты» и т.д.).

Ранее Telegraf.news писал, что«Белагропромбанк» предупредил белорусов о проблемах с переводами.

«В настоящее время по техническим причинам в банке не осуществляются денежные переводы без открытия счета. Со стороны банка прилагаются все усилия по восстановлению работоспособности системы», — сообщили в пресс-службе, извинившись, но не уточнив, когда проблема будет решена.

«Белагропромбанк» предупредил белорусов о проблемах с переводами