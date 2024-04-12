"Белагропромбанк" предупредил белорусов, что принудит их обновить мобильное приложение. Что случилось?
В пресс-службе "Белагропромбанка" сообщили, что в ближайшее время планируется "принудительное обновление" мобильного приложения до версии 3.48 для устройств на Android и до версии 2.48 для устройств на iOS.
Новая версия имеет ряд важных нововведений.
Во-первых, изменится процесс регистрации в приложении для резидентов и нерезидентов Беларуси. Для тех, кто постоянно проживает на территории страны, нужно будет ввести:* *
- идентификационный номер паспорта;
- номер мобильного телефона.
Для клиентов банка, которые являются нерезидентами, предстоит внести следующие данные:
- серию и номер документа, удостоверяющего личность;
- номер мобильного телефона;
- дату рождения;
- страну постоянного проживания.
Таким образом, зарегистрироваться сможет любой клиент банка, не зависимо от имеющегося вида продукта (карточка, кредит, депозит и т.д.).
Во-вторых, появится возможность посмотреть или скачать копию кредитного договора, рассказали в представительстве банка. Для этого должна быть установлена программа для чтения PDF-файлов (Adobe Acrobat Reader, PDF-Xchange и другие).
В-третьих, обновлённое мобильное приложение теперь имеет новый внешний вид. В верхней части экрана отображаются сразу несколько информационных баннеров, а кнопка для заказа нового продукта будет располагаться в правом нижнем углу в каждом из разделов приложения («все», «карточки», «кредиты», «депозиты» и т.д.).
Ранее Telegraf.news писал, что«Белагропромбанк» предупредил белорусов о проблемах с переводами.
«В настоящее время по техническим причинам в банке не осуществляются денежные переводы без открытия счета. Со стороны банка прилагаются все усилия по восстановлению работоспособности системы», — сообщили в пресс-службе, извинившись, но не уточнив, когда проблема будет решена.
«Белагропромбанк» предупредил белорусов о проблемах с переводами