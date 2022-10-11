В Минэнерго рассказали, почему БелАЭС не включили спустя 50 дней после ремонта

Опубликовано: 11.10.2022 13:43 , Обновлено: 11.10.2022

В Министерстве энергетики 11 октября объяснили, почему Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) до сих пор не включили в сеть. Ведь о завершении плановых ремонтных работ там сообщили еще 22 августа.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, было принято решение провести дополнительные работу и диагностику электрогенерирующего оборудования.

«Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, — очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача», — заявил он.

Когда станцию снова включат в сети, Каранкевич не сообщил.

Напомним, что ремонт БелАЭС начался с 25 апреля и продлился почти 4 месяца. О его завершении в Минэнерго объявили 22 августа. При этом, там заявили, что уже «выполняют регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть».

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Таким образом, на 11 октября после окончания ремонта прошло уже 50 дней.

Кстати, на официальном сайте станции belaes.by на момент написания новости сказано, что последний раз БелАЭ работала 26 апреля 2022 года. Выработка электроэнергии составила 9344,46 млн кВт*ч.

Получается, станция не работает уже 168 дней, или 5 месяцев и 17 дней.

Как писал ранее Телеграф, первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Но 12 июля он был отключен от сети автоматической защитой генератора. 19 августа стало известно, что его не смогли запустить в середине августа из-за необходимости замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.

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