Бедные обеднели, богатые удвоили капитал - Oxfam. Через сколько лет на Земле победят бедность?
Международная организация Oxfam опубликовала результаты исследований накануне Всемирного экономического форума, где богатейшие люди мира соберутся с понедельника на на ежегодную встречу политических лидеров, руководителей корпораций и сверхбогатых людей.
В отчёте [link href=“https://www.oxfam.org/en/research/inequality-inc” rel=“noopener” target=“_blank”] говорится [/link], что пять богатейших людей мира удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов с 2020 года, в то время как 60% беднейших людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги.
[info_b]Oxfam - международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности организации является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире. [/info_b]
Экономисты утверждают, что совокупное состояние пяти богатейших людей мира – Илона Маска, Бернарда Арно, Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось за этот период на 464 миллиарда долларов, или на 114%. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% населения земного шара, сократилось на 0,2% в реальном выражении.
В докладе Inequality Inc. (“Неравенство корп.”) отмечается, что у семи из 10 крупнейших корпораций мира в качестве генерального директора или основного акционера действует миллиардер. И это несмотря на стагнацию уровня жизни миллионов работников по всему миру.
Экономисты Oxfam считают, что гигантский разрыв между богатыми и бедными на Земле, вероятно, увеличится. А в ближайшее десятилетие на планете появится первый триллионер. Также в исследовании говорится, что, если нынешние тенденции сохранятся, бедность в мире не будет искоренена еще 229 лет.
“Люди во всем мире работают больше и дольше, часто за нищенскую зарплату на нестабильных и небезопасных работах, - говорится в докладе. - В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти работники потеряли в общей сложности 1,5 трлн долларов, что эквивалентно потери заработной платы за 25 дня для каждого работника”.
Что в Беларуси?
Белстат не публикует данные о капитале и доходах самых богатых белорусов. Однако в распоряжении Телеграфа есть данные о средних зарплатах белорусов по областям за ноябрь 2023 года. Оказалось, что разрыв в Минском и Минской областью значительный.
Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил 26 декабря, что средняя номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) в ноябре 2023 года составила 1975,6 рубля. При этом разрыв между заработками работников в самой “бедной” области и Минском составил более 1000 руб.
|Регион
|Зарплата (руб.)
|Разница с средней (%)
|Беларусь
|1975,6
|-
|Брестская область
|1763,7
|-10.8%
|Витебская область
|1655,9
|-16.3%
|Гомельская область
|1817,1
|-8.0%
|Гродненская область
|1783,9
|-9.7%
|Минская область
|1958,2
|-0.9%
|Могилевская область
|1640,3
|-16.9%
|Минск
|2663,3
|+34.8%
Разница с Минском больше 1000 рублей. В Белстате рассказали, где белорусы зарабатывают меньше всех