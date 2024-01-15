Бедные обеднели, богатые удвоили капитал - Oxfam. Через сколько лет на Земле победят бедность?

📊 Анализ

Опубликовано: 15.01.2024 07:54 , Обновлено: 15.01.2024

Международная организация Oxfam опубликовала результаты исследований накануне Всемирного экономического форума, где богатейшие люди мира соберутся с понедельника на на ежегодную встречу политических лидеров, руководителей корпораций и сверхбогатых людей.

В отчёте [link href=“https://www.oxfam.org/en/research/inequality-inc” rel=“noopener” target=“_blank”] говорится [/link], что пять богатейших людей мира удвоили свое состояние до 869 миллиардов долларов с 2020 года, в то время как 60% беднейших людей в мире – почти 5 миллиардов человек – потеряли деньги.

[info_b]Oxfam - международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности организации является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире. [/info_b]

Экономисты утверждают, что совокупное состояние пяти богатейших людей мира – Илона Маска, Бернарда Арно, Джеффа Безоса, Ларри Эллисона и Марка Цукерберга – увеличилось за этот период на 464 миллиарда долларов, или на 114%. За тот же период общее богатство беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60% населения земного шара, сократилось на 0,2% в реальном выражении.

В докладе Inequality Inc. (“Неравенство корп.”) отмечается, что у семи из 10 крупнейших корпораций мира в качестве генерального директора или основного акционера действует миллиардер. И это несмотря на стагнацию уровня жизни миллионов работников по всему миру.

Экономисты Oxfam считают, что гигантский разрыв между богатыми и бедными на Земле, вероятно, увеличится. А в ближайшее десятилетие на планете появится первый триллионер. Также в исследовании говорится, что, если нынешние тенденции сохранятся, бедность в мире не будет искоренена еще 229 лет.

“Люди во всем мире работают больше и дольше, часто за нищенскую зарплату на нестабильных и небезопасных работах, - говорится в докладе. - В 52 странах средняя реальная заработная плата почти 800 миллионов работников упала. За последние два года эти работники потеряли в общей сложности 1,5 трлн долларов, что эквивалентно потери заработной платы за 25 дня для каждого работника”.

Что в Беларуси?

Белстат не публикует данные о капитале и доходах самых богатых белорусов. Однако в распоряжении Телеграфа есть данные о средних зарплатах белорусов по областям за ноябрь 2023 года. Оказалось, что разрыв в Минском и Минской областью значительный.

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил 26 декабря, что средняя номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) в ноябре 2023 года составила 1975,6 рубля. При этом разрыв между заработками работников в самой “бедной” области и Минском составил более 1000 руб.

Регион Зарплата (руб.) Разница с средней (%) Беларусь 1975,6 - Брестская область 1763,7 -10.8% Витебская область 1655,9 -16.3% Гомельская область 1817,1 -8.0% Гродненская область 1783,9 -9.7% Минская область 1958,2 -0.9% Могилевская область 1640,3 -16.9% Минск 2663,3 +34.8%

Разница с Минском больше 1000 рублей. В Белстате рассказали, где белорусы зарабатывают меньше всех