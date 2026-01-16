Банкоматы одного из белорусских банков перестали принимать купюры в 5 BYN

Опубликовано: 16.01.2026 15:45 , Обновлено: 16.01.2026

Банкоматы одного из крупных белорусских банков - Сбер Банка - на этой неделе по всей стране перестали принимать купюры номиналом 5 рублей. В пресс-службе пояснили, что пополнение карт мелкими банкнотами ограничили временно и дали список адресов, куда белорусам пока не стоит идти с такой "мелочью".

В пресс-службе Сбер Банка пояснили, что пополнение банковских карт через банкоматы пятёрочками “технически ограничили” для того, чтобы сократить время обслуживания одного клиента в моменты пиковой нагрузки на устройство и поддержать их стабильную работу.

“Ограничение носит временный характер”, - заверили в банке, но не уточнили, как скоро планируют снять свои “технические ограничения”.

Пока же клиентам банка, которые хотят пополнить карту через банкомат, но имеют на руках только мелкие купюры, лучше свериться со списком ниже, прежде, чем идти к ближайшему банкомату. Вот где на данный момент банкоматы Сбер Банка не принимают пятёрочки:

Барановичи, ул. Гагарина, 29,

Бобруйск, ул. Социалистическая, 123-55,

Борисов, пр-т Революции, 56,

Брест, шоссе Варшавское, 43,

Витебск, ул. Ленина, 26,

Гомель, ул. Интернациональная, 13,

Жодино, ул. 50 лет Октября, 33А,

Минск, пр-т Дзержинского, 119,

Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143Б,

Речица, ул. Урицкого, 19А,

Слуцк, ул. Ленина, 136,

Смолевичи, ул. Трудовая, 18,

Солигорск, ул. Заслонова, 34А.

[inf]В банке предупредили, что будут обновлять этот список по мере снятия ограничений, так что лучше всего сверяться с данными на сайте самого Сбер Банка по ссылке или уточнять информацию по конкретному адресу в колл-центре по номеру 148 или в самих отделениях банка.[/inf]

Ограничений на приём купюр любого номинала в отделениях расчётно-кассового обслуживания Сбер Банк не вводил.

Напомним, в конце прошлого года белорусы в соцсетях пожаловались на то, что некоторые банкоматы перестали принимать 100-рублевые купюры. В белорусском Альфа-Банке объяснили, с чем связаны “временные” проблемы и какие именно купюры можно даже не пытаться “скормить” банкоматам.

Некоторые банкоматы в Беларуси перестали принимать 100-рублевые купюры? В банке объяснили, что происходит