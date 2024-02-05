Банки предупредили белорусов об отказах банковских карт. Что случилось?

Опубликовано: 05.02.2024 14:34 , Обновлено: 05.02.2024

Два крупных белорусских банка в понедельник, 5 февраля, предупредили своих клиентов о возможных перебоях в работе банковских карт. В "Белагропромбанке" запланировали на этот день технические работы, а в "Беларусбанке" предупредили о перебоях с картами "по независящим от банка причинам".

Днём 5 февраля на официальном сайте “Беларусбанка” появилось сообщение о наблюдаемых “кратковременных отказах в обслуживании банковских платежных карточек”. Точную причину отказа карт в банке не назвали, равно как и сроки, в которые банк устранит проблему.

Отметим, что на понедельник, 5 февраля, у Банковского процессингового центра (БПЦ) были запланированы технологические работы на сетевом оборудовании, о чём белорусов предупредили заблаговременно. Однако работы, из-за которых, по словам специалистов, могли наблюдаться перебои с каратами банков, пользующихся услугами Центра, должны были завершиться ещё в 6:0. В БПЦ предупредили, что во время технологических работ карты могут не работать как в магазинах, так и в пунктах выдачи наличных, устройстввх самообслуживания и банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу Центра.

Тем временем “Белагропромбанк” объявил технические работы, которые продлятся с 17:30 5 февраля и завершатся ориентировочно в 9:30 6 февраля. На это время клиентам банка (а именно, физическим лицам) будет недоступна возможность заключать кредитные договоры на потребительские нужды с использованием систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг», «Мобильный интернет-банкинг»).

Ранее Телеграф сообщил, что уже с 1 марта белорусская милиция в содействии с Нацбанком планируют “в формате 24/7” начать блокировать банковские операции белорусов, которые предположительно стали жертвами мошенников.

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