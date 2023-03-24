Банки предупредили белорусов о сбоях в работе карточек 25 марта. Каких?

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Опубликовано: 24.03.2023 11:29 , Обновлено: 27.03.2023

Ряд белорусских банков предупредил о перерывах в обслуживании держателей платежных карточек 25 марта. Узнали что именно может не работать и во сколько.

Сбои могут возникнуть из-за технических работ, который собирается проводить Банковский процессинговый центр.

Так, в Беларусбанке предупредили, что с 2:00 до 5:00 возможны «кратковременные перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение»», в том числе рассылку специальных сообщений:

доставку CVV;

PIN;

кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в Интернете;

кодов активации платежных приложений.

А с 02:00 до 06:30 вероятны сбои в предоставлении услуг «по обеспечению дополнительной аутентификации» в Интернете.

Об аналогичных вероятных проблемах сообщили Белинвестбанк и Белгазпромбанк.

При этом, такие же сбои могут произойти и у клиентов других банков, так как БПЦ также обслуживает следующие банки:

«БПС-Сбербанк»;

«Белагропромбанк»;

«Паритетбанк»;

«Банк «Решение»;

«БНБ-Банк»;

«Франсабанк»;

«Цептер Банк»;

«БТА Банк»;

«БСБ Банк».

Ранее Телеграф писал, что Банковский процессинговый центр запустил для белорусов новую возможность разблокировать карточку в случае неправильного ввода пин-кода. Теперь сделать это будет проще и быстрее.

У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту