Банки предупредили белорусов о сбоях в работе карточек 25 марта. Каких?
Ряд белорусских банков предупредил о перерывах в обслуживании держателей платежных карточек 25 марта. Узнали что именно может не работать и во сколько.
Сбои могут возникнуть из-за технических работ, который собирается проводить Банковский процессинговый центр.
Так, в Беларусбанке предупредили, что с 2:00 до 5:00 возможны «кратковременные перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение»», в том числе рассылку специальных сообщений:
- доставку CVV;
- PIN;
- кодов для дополнительной аутентификации при проведении операций в Интернете;
- кодов активации платежных приложений.
А с 02:00 до 06:30 вероятны сбои в предоставлении услуг «по обеспечению дополнительной аутентификации» в Интернете.
Об аналогичных вероятных проблемах сообщили Белинвестбанк и Белгазпромбанк.
При этом, такие же сбои могут произойти и у клиентов других банков, так как БПЦ также обслуживает следующие банки:
- «БПС-Сбербанк»;
- «Белагропромбанк»;
- «Паритетбанк»;
- «Банк «Решение»;
- «БНБ-Банк»;
- «Франсабанк»;
- «Цептер Банк»;
- «БТА Банк»;
- «БСБ Банк».
Ранее Телеграф писал, что Банковский процессинговый центр запустил для белорусов новую возможность разблокировать карточку в случае неправильного ввода пин-кода. Теперь сделать это будет проще и быстрее.
У белорусов появился простой способ разблокировать банковскую карту