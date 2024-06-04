Банки предупредили белорусов о перебоях в работе с картами и интернет-банкингом. Когда?

Опубликовано: 04.06.2024 16:13 , Обновлено: 04.06.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о технологических работах, из-за которых у держателей карточек банков возможны сбои при проведении операций в интернете. О таких работах также рассказали Приорбанк и Беларусбанк.

Так, БПЦ запланировал “технологические работы по модернизации комплексов ACS 3D-Secure 2.0 и “Белкарт-ИнтернетПароль” 5 июня с 02:00 до 04:00 . В это время может быть затруднено получение СМС с кодом для покупок через интернет.

В Приорбанке рассказали, что 5 июня в период с 02:00 до 06:00 могут быть недоступны интернет-банкинг и мобильное приложение Prior Online, а также система мгновенных платежей для физических и юридических лиц.

Беларусбанк запланировал технологические работы на другие дни. “В период с 23:00 08.06.2024 до 07:00 09.06.2024 в подразделениях банка АИС “Расчет” (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка будут недоступны к совершению операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов)”, - рассказали в пресс-центре.

В банке также сообщили, что с 01:00 до 02:00 9 июня в его подразделениях будут недоступны операции с наличными и платежными картами.

Кстати, к аппаратно-программному комплексу БПЦ подключены следующие банки:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

Белинвестбанк,

Сбер Банк,

Паритетбанк,

БСБ Банк,

Банк Решение,

Цептер Банк.

Ранее Telegraf.news сообщал, что технологические работы 18 мая на оборудовании БПЦ обернулись масштабным сбоем. Работы, которые должны были быть завершены рано утром, на деле затянулись еще на полдня. Из-за этого клиенты белорусских банков не могли расплатиться по картам в магазинах, на АЗС и не только.

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