Банки предупредили белорусов о перебоях с выдачей наличных и платежами в ЕРИП 21-23 октября
Ряд белорусских банков предупредил белорусов о временных перебоях в работе банковских сервисов, с которыми они могут столкнуться в ближайшие три дня - с 21 по 23 октября. Всё дело в очередных технологических работах на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра (БПЦ), а также в технических работах самих банков.
Так, в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября , проблемы могут наблюдаться у клиентов белорусского “МТБанка”. Как пояснили в финансовом учреждении, какое-то время клиенты не смогут рассчитываться картами банка, оплачивать услуги через кассы и устройствах самообслуживания (валютно-обменные терминалы, инфокиоски, банкоматы, АДМ).ю
Работы запланированы на следующее время:
- 21 октября - с 9:30 до 15:00,
- 22 октября - с 9:30 до 15:00.
В это время также могут работать с перебоями или вовсе быть недоступными следующие банковские сервисы, которыми пользуются частные клиенты банка:
- платежи в ЕРИП в адрес “МТБанка”;
- приложение Moby;
- интернет-банк “Мой банк”;
- операции р2р-переводов и USSD-запросы;
- онлайн-обменник Nembo;
- выпуск карт (в том числе “Onliner Клевер”, “Кактус”, “Е-карта”, “CartaMe”);
- изменение авторизационных лимитов по картам банка;
- приложение ИКС карта, HCE.
Для бизнес-клиентов “МТБанка” могут быть недоступны также:
- мобильное приложение и Интернет-банк MTBusiness;
- клиент-банк;
- OpenAPI сервис получения выписок;
- партнерские p2p-переводы;
- система мгновенных платежей.
В ночь на понедельник, 23 октября , как ранее сообщал Телеграф, запланированы технологические работы на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра. В Беларуси его услугами пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.
БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами 23 октября
В связи с предстоящими техработами в белорусском “Альфа-Банке” пояснили, что карты банка также могут не работать в это время, но только устройствах банков-партнёров БПЦ. При этом в терминалах или банкоматах самого “Альфа-Банка” ни проблем со снятием наличных, ни с оплатой услуг возникнуть не должно, поскольку банк пользуется собственный процессингом.