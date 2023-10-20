Банки предупредили белорусов о перебоях с выдачей наличных и платежами в ЕРИП 21-23 октября

Опубликовано: 20.10.2023 16:18 , Обновлено: 20.10.2023

Ряд белорусских банков предупредил белорусов о временных перебоях в работе банковских сервисов, с которыми они могут столкнуться в ближайшие три дня - с 21 по 23 октября. Всё дело в очередных технологических работах на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра (БПЦ), а также в технических работах самих банков.

Так, в субботу и воскресенье, 21 и 22 октября , проблемы могут наблюдаться у клиентов белорусского “МТБанка”. Как пояснили в финансовом учреждении, какое-то время клиенты не смогут рассчитываться картами банка, оплачивать услуги через кассы и устройствах самообслуживания (валютно-обменные терминалы, инфокиоски, банкоматы, АДМ).ю

Работы запланированы на следующее время:

21 октября - с 9:30 до 15:00,

22 октября - с 9:30 до 15:00.

В это время также могут работать с перебоями или вовсе быть недоступными следующие банковские сервисы, которыми пользуются частные клиенты банка:

платежи в ЕРИП в адрес “МТБанка”;

приложение Moby;

интернет-банк “Мой банк”;

операции р2р-переводов и USSD-запросы;

онлайн-обменник Nembo;

выпуск карт (в том числе “Onliner Клевер”, “Кактус”, “Е-карта”, “CartaMe”);

изменение авторизационных лимитов по картам банка;

приложение ИКС карта, HCE.

Для бизнес-клиентов “МТБанка” могут быть недоступны также:

мобильное приложение и Интернет-банк MTBusiness;

клиент-банк;

OpenAPI сервис получения выписок;

партнерские p2p-переводы;

система мгновенных платежей.

В ночь на понедельник, 23 октября , как ранее сообщал Телеграф, запланированы технологические работы на сетевом оборудовании Банковского процессингового центра. В Беларуси его услугами пользуются следующие банки:

Беларусбанк;

Белагропромбанк;

Белинвестбанк;

Банк «Решение»;

БНБ-Банк;

БСБ-Банк;

Паритет Банк;

Сбербанк;

Франсабанк;

Цептер Банк.

БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами 23 октября

В связи с предстоящими техработами в белорусском “Альфа-Банке” пояснили, что карты банка также могут не работать в это время, но только устройствах банков-партнёров БПЦ. При этом в терминалах или банкоматах самого “Альфа-Банка” ни проблем со снятием наличных, ни с оплатой услуг возникнуть не должно, поскольку банк пользуется собственный процессингом.