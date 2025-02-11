Банки предупредили белорусов о новых техработах в утренние часы. Когда?

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Опубликовано: 11.02.2025 12:34 , Обновлено: 11.02.2025

Сразу три белорусских банка предупредили своих клиентов о новых техработах, запланированных на среду, 12 февраля. Журналисты Telegraf.news обратили внимание на то, что анонсированные работы будут проводиться не только ночью, как это обычно бывает, но и в утренние часы.

Так, в Белгазпромбанке сообщили, что техработы пройдут с 07:00 до 08:30 часов утра, в связи с чем возможны кратковременные перебои в работе таких услуг как:

услуги “Интернет-банк”,

мобильных приложений BGPB mobile и BGPB Business,

P2P-переводов на сайте p2p.bgpb.by,

сервиса “3D-платежи” на сайте pay.bgpb.by,

услуг “SMS-информирование”, “PUSH-информирование”, “SMS-управление”,

сервисов USSD- и SMS-запросов.

Также о проведении технических работ в утреннее время сообщил Белагропромбанк. Согласно информации пресс-службы банка, с 06:00 до 08:00 будет временно отсутствовать возможность просматривать доступный остаток по карточкам и оплачивать услуги (в том числе - через ЕРИП) в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг, USSD-банкинг).

Помимо этого, как сообщили в банке, во время проведения техработ нельзя также будет:

погашать кредитную задолженность, пополнять вклады (депозиты), текущие счета банка через систему ЕРИП,

совершать операции в инфокиосках,

оплатить услуги в банкоматах,

осуществлять блокировку/разблокировку, управление лимитами, подключения/отключения услуги SMS-информирования и услуги 3D-Secure по карточкам в СДБО (Интернет-банкинг, Мобильный интернет-банкинг).

О проведении техработ 12 февраля также проинформировал и Приорбанк. Согласно информации банка, техработы пройдут с 01:00 до 06:00 . Во время работ будут недоступны сервисы дистанционного обслуживания и операции в банкоматах. Также будут недоступны переводы с карты на карту в интернет-банке для физлиц и оплаты по карточкам Приорбанка в интернет-магазинах.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусский Технобанк 30 декабря объявил о полном прекращении работы своего интернет-​банка и переводе всех клиентов-физлиц на дистанционное обслуживание в мобильном банке.

Один из белорусских банков объявил о полном отказе от интернет-банкинга. Что предложил клиентам взамен?