Банки предложили прощать белорусам взятые кредиты и задолженности

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 02.12.2022 14:00 , Обновлено: 27.03.2023

Несколько белорусских банков предложили Национальному банку разрешить списывать задолженность физическим лицам. Об этом сообщили в телеграм-канале infobank.by.

В частности, по информации канала, банки обсуждают указ от 24.05.2018 № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств».

В одном из пунктов документа сказано, что «банки вправе полностью или частично освободить организаци и кредитополучатели от имущественной обязанности перед собой по погашению задолженности по кредитным договорам».

При этом суммы задолженности по кредитным договорам списываются банками за счет специальных резервов на покрытие убытков по активам, подверженным кредитному риску.

И теперь, пишет infobank.by, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «МТБанк» назвали целесообразным распространить действие описанных выше норм Указа № 200 на:

долги физических лиц,

а также задолженность, вытекающую из документарных операций,

задолженность по договорам лизинга и факторинга,

дебиторскую задолженность.

По мнению авторов тг-канала, это «расширит возможности банков по урегулированию проблемных активов, а субъектов хозяйствования – по снижению долговой нагрузки и улучшению финансового состояния».

Ранее Телеграф писал, что в Национальном банке Беларуси в 2023 году пообещали «обеспечить привлекательность» сбережений в белорусских рублях. Об этом сказано документе «Основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год».

Нацбанк пообещал белорусам «привлекательность» сбережений в рублях