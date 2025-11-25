Банки позвали белорусов на работу с зарплатой до 17 тыс. рублей

Опубликовано: 25.11.2025 16:28 , Обновлено: 25.11.2025

Сфера финансов традиционно остаётся в лидерах по уровню средних зарплат в Беларуси. В прошлом месяце, согласно свежей статистике Белстата, в этой отрасли белорусы в среднем получали 3992,2 рубля, что практически в полтора раза больше, чем средняя зарплата по стране за октябрь. Посмотрели, какие вакансии прямо сейчас предлагают белорусские банки и на каких специальностях белорусы могут рассчитывать на такие привлекательные зарплаты.

Судя по вакансиям, размещённым на портале государственной службы занятости (ГСЗ), многие белорусские банки нуждаются сегодня в квалифицированных специалистах. На самые высокие зарплаты, разумеется, могут рассчитывать те, кто претендует на руководящие должности. Вакансий по ним оказалось достаточно много.

Самую высокооплачиваемую предложило ЗАО “Нео Банк Азия”. Туда требуется заместитель председателя правления, которому предстоит развивать направление по привлечению клиентов розничного бизнеса и руководить контролем качества обслуживания клиентов. Само собой, за высокую зарплату в 17-20 тыс. рублей от соискателя требуется и высшее образование, и наличие опыта работы (от 5 лет). Кроме того, будущему руководителю придётся в обязательном порядке пройти оценку на соответствие занимаемой должности в Национальном банке Беларуси.

Зарплату выше среднего по финансовой сфере белорусские предлагают и руководителям на ступеньку ниже:

директору проектно-процессного офиса ОАО “Белагропромбанк” предложили зарплату в 5270–8780 рублей,

начальнику управления ОАО “Белагропромбанк” - 5670–8400 рублей,

руководителю проекта Департамента среднего, крупного и крупнейшего бизнеса ОАО “Сбер Банк” - 5340–7476 рублей,

директору департамента ОАО “Белинвестбанк” - 5340–7476 рублей,

директору Центра управления процессами в ОАО “Сбер Банк” - 5430–7602 рубля,

замначальника одного из филиалов ОАО “Банк развития Республики Беларусь” - 5607–7080 рублей.

Высокие зарплаты белорусские банки предлагают и айтишникам :

специалисту по тестированию программного обеспечения в ОАО “БНБ-Банк” готовы платить от 5000 до 7700 рублей,

там же инженеру-программисту отдела Backend разработки пообещали от 6800 до 8500 рублей,

инженеру-программисту в отделе общего аудита Департамента внутреннего аудита в ОАО “Сбер Банк” предложили 2990,00–4186 рублей.

Зарплаты же рядовых кассиров и банковских специалистов в предлагаемых вакансиях существенно ниже - в диапазоне 1400–2100 рублей. У последних “вилка” сильно отличается в зависимости от категории и в некоторых отделах может доходить до 3500 рублей.

Есть в банке вакансий и довольно специфические, например, в департамент карточного бизнеса ОАО “Сбер Банк” сейчас требуется ведущий бизнес-аналитик . Платить пообещали также не меньше, чем в среднем по отрасли - от 3900 до 5460 рублей.

Десятки вакансий на портале ГСЗ разместил и сам Национальный банк Беларуси , причём как узко специфических (к примеру, ищут заместителя начальника Главного управления Нацбанка на зарплату в 5680,9–6859 рублей), так и тех, кто вовсе не потребуется профильное экономическое образование.

К примеру, в Нацбанке открыта вакансия контролера на контрольно-пропускном пункте. Туда могут взять практически сразу после школы - требуется лишь общее базовое образование и опыт работы всего год. Впрочем, и золотых гор за работу не обещают - “вилка” зарплаты всего 1971,88–2067,7 рубля. Общего среднего образования достаточно для:

машиниста моечной установки (зарплата 1 695,88 – 1 783,51 рубля),

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (1 939,94 – 2 035,76 рубля),

кладовщика (1 971,88 – 2 067,7 рубля),

слесаря-сантехника (1 730 – 1 820,09 рубля),

водителя автомобиля (2 223,86 – 2 322,96 рубля).

При наличии среднего специального образования в Нацбанк можно устроиться электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования на зарплату до 2 015,75 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Национальный статистический комитет (Белстат) 25 ноября опубликовал свежую статистику по средней заработной плате белорусов. В октябре, согласно этим данным, тенденция на понижение, наблюдавшаяся последние два месяца, была таки прервана - средний по стране показатель подрос, хоть и не на много. Однако в некоторых областях негативная тенденция всё же сохранилась. Сравнили данные по регионам.

В Беларуси выросла средняя зарплата. В каких областях всё-таки упала?