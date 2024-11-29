Банки посоветовали белорусам запастись «альтернативными способами оплаты». Когда и у кого могут возникнуть проблемы с картами?

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Опубликовано: 29.11.2024 11:19 , Обновлено: 29.11.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) в пятницу, 29 ноября, предупредил белорусов о технологических работах, которые будут проводиться на сетевом оборудовании в предстоящие выходные. О возможной недоступности сервиса сообщили в пресс-службе системы ЕРИП.

БПЦ свои технологические работы запланировал на субботу, 30 ноября. Ожидается, что уже к утру их завершат: работы планируется провести с 03:20 до 06:00.

В этот промежуток клиенты банков, подключённых к БПЦ, могут столкнуться с краткосрочными перерывами в обслуживании платёжных карт, а также при расчётах в магазинах. Могут также не работать банкоматы и устройства самообслуживания, подключённые к БПЦ.

В связи с этим там рекомендовали заблаговременно запастись и иметь при себе “альтернативные способы оплаты”, например, заранее снять какую-то сумму наличных.

По данным “Беларусбанка”, помимо него в настоящее время к БПЦ подключены следующие белорусские банки:

Белагропромбанк,

Белинвестбанк,

Сбер Банк,

Паритетбанк,

БСБ Банк,

Банк Решение,

Цептер Банк.

Примерно в это же время белорусам может быть недоступны платежи в электронной системе АИС “Расчет”. Причиной также станут плановые технические работы в ЕРИП. Их наметили на субботу, 30 ноября, с 01:30 до 04:00.

Ранее Telegraf.news рассказал, как отразится на белорусах введённые на днях властями США санкции против российского Газпромбанка. В их белорусской “дочке”, Белгазпромбанке, признали, что проблемы могут возникнуть с картами UnionPay, но — только при поездке в Россию.

Белгазпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами из-за санкций США. Но только в России