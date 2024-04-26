Банк ВТБ увеличил кредит для покупки авто до 70 тыс. рублей. А что предложили в других белорусских банках?

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Опубликовано: 26.04.2024 16:04 , Обновлено: 26.04.2024

В апреле некоторые белорусские банки увеличили кредиты для покупки автомобилей. Telegraf.news изучил доступные предложения и условия предоставления автокредитов белорусам.

В Банке ВТБ можно взять кредит на покупку автомобиля на срок до 7 лет со сниженной в первые три месяца процентной ставкой до 14,9% годовых. Максимальная сумма - 70 тысяч белорусских рублей. Условия кредита распространятся как на покупку новых авто, так на подержанные машины. Кредит доступен без залога и поручителей. Получить решение по нему можно без заключения договора купли-продажи транспортного средства.

В “Беларусбанке” предлагают кредиты на покупку автомобилей и электромобилей сроком на 7-10 лет с процентной ставкой 11,5%-14,4%.

Для физлиц банк готов выделить кредит в размере до 24 тысяч рублей. Без предоставления справки о доходах можно получить кредит до 1000 рублей. Банк заявил о согласии выдать кредит без первоначального взноса и готов предоставит отсрочку по уплате основного долга на 6 месяцев.

В “Белгазпромбанке” предложили несколько вариантов кредитования для покупки авто. Так, доступен кредит на покупку нового автомобиля марки GEELY моделей Atlas Pro, Coolray, Emgrand, а также марки BELGEE модель «X50». Банк готов выделить кредит в размере 100 тысяч белорусских рублей без справки о доходах. Ставка - 12,5% годовых. Для клиентов будет доступен льготный период по ставке 7,25% в течении первых 36 месяцев. Срок погашения кредита – до 10 лет. Также в банке готовы выделить кредит на покупку поддержанного автомобиля либо авто от дилера по ставке от от 13,5%.

В банке “БелВЭБ” доступен автокредит сроком от 1 до 7 лет по ставке 15,5% годовых. Для автомобиля с пробегом готовы выделить от 5000 до 90% от стоимости, а для новых – в пределах платежеспособности заявителя.

В банке ВТБ предложили кредит на новый автомобиль без залога с суммой до 70 тысяч рублей. Справка о доходах не обязательна, срок - до 7 лет. Первые 90 дней обслуживание кредита будет происходить по сниженной процентной ставке.

В “Приорбанке” есть кредиты на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Сумма кредита - до 75 тысяч рублей по ставке 22.55% годовых. Срок кредитования - 7 лет. Необходимо предоставить справку о доходах за 3 месяца.

В “Альфа-банке” доступен автокредит без справки о доходах до 15 тысяч рублей. Ставка зависит от срока. Так, для 6 месяцев ставка составит 9% годовых, для 12-36 месяцев - 16,6% годовых, для 48-60 месяцев - 19,9%.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусские банки предложили новые кредиты для клиентов, а также изменили условия пользования некоторыми видами услуг.

Банки предложили белорусам новые кредиты. Что изменили в услугах?