«Банк РРБ» сообщил о снятии ограничений по картам Visa за границей

Опубликовано: 13.11.2023 17:53 , Обновлено: 13.11.2023

Белорусский "Банк РРБ" в понедельник, 13 ноября, сообщил о возобновлении всех международных операций по карточкам Visa. Функционал этих карточек за границей был существенно ограничен в 2022 году, после начала войны в Украине.

В “Банке РРБ” сообщили, что теперь владельцы таких карт могут “расплатиться в любой стране мира, где действует платежная система Visa”, а также напрямую оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах.

Кроме того, в банке пообещали клиентам дополнительные скидки и бонусы при расчётах карточками Visa в точках продаж партнеров, а владельцам премиальных карт - “все привилегии и спецпредложения, предоставляемые платежной системой Visa”.

Напомним, в октябре этого года аналогичным образом возобновил международные операции по картам в полном объеме (в том числе для интернет-платежей) белорусский “Технобанк”, который также вынужден был приостановить их 25 февраля 2022 года. теперь же банк повысил своей статус до “основного участника” платежной системы Mastercard и полностью возобновил весь функционал международных карт.

«Технобанк» возобновил оплату по картам Mastercard. У кого из белорусов проблемы останутся?