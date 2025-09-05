Банк предупредил белорусов о все более частых мошенничествах - "Не дают времени"

Опубликовано: 05.09.2025 10:31 , Обновлено: 05.09.2025

Сбер Банк предупредил своих клиентов об участившихся случаях мошенничества, связанного с денежными переводами. Особенностью схемы является использование приёмов психологического давления, при которых жертве попросту "не дают времени оценить ситуацию". В банке рассказали, как не попасться на распространённую схему.

Как пояснили порталу Telegraf.news в пресс-службе банка, как правило всё начинается с телефонного звонка. Человеку звонит незнакомец, который якобы по ошибке зачислил деньги не на тот счёт, и просит их вернуть ему, сделав обратный перевод. В подтверждение своих слов звонящий, как правило, высылает реквизиты “ошибочного” банковского перевода и настойчиво требует свои деньги обратно, не оставляя человеку времени на размышления.

В банке отметили, что нередко перевод, действительно, совершается и технически высланные реквизиты могут даже быть настоящими, а не поддельными. Нюанс в том, что как только человек поддастся на уговоры аферистов и переведёт чужие средства на указанный счёт, они тут же отзывают свой перевод и в результате получают двойную сумму.

“Таким образом, пострадавший перевёл собственные деньги, а те, что ему отправили якобы по ошибке, вернулись отправителю. Чтобы сама жертва не могла отозвать перевод, мошенники обычно пересылают деньги дальше и закрывают счет”, - раскрыли нюансы популярной схемы обмана в Сбер Банке.

Впрочем, порой никакого перевода не совершается вовсе, а мошенники работают исключительно на базе психологического давления, не давая человеку даже возможности проверить, пришли ли деньги на самом деле.

“Преступники стараются создать ощущение срочности: пугают возможной ответственностью перед законом и манипулируют эмоциональным состоянием. Это делается намеренно, чтобы заставить принять поспешное решение”, - объяснили особенности психологической манипуляции аферистов в банке.

Чтобы не попасться на эту уловку, в финансовом учреждении рекомендовали никогда и ни при каких обстоятельствах на соглашаться слепо на возврат якобы “ошибочных” переводов. При возникновении подобных ситуаций в пресс-службе посоветовали сразу же звонить в банк по телефонам службы поддержки, указанным на официальных сайтах банков.

Кстати, если вам поступает звонок якобы от службы поддержки, а на экране телефона “выбивается” хорошо знакомый вам короткий номер вашего банка, также следует проявить осторожность и бдительность. Если такой звонок идёт не по телефонной связи, а через какой-либо мессенджер, это могут быть мошенники. О такой схеме, которую начали использовать аферисты, ранее, как рассказывал Telegraf.news, сообщил другой белорусский банк - Беларусбанк.

В Беларусбанке назвали номер телефона, с которого в мессенджерах звонят только мошенники