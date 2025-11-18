Банк предложил всем белорусам, «кто мчит» в Польшу, помочь "не попасть в неловкую ситуацию"

Опубликовано: 18.11.2025 12:12 , Обновлено: 18.11.2025

Один из крупнейших белорусских банков решил сыграть на открытии недавно введённых в эксплуатацию польских пунктов пропуска и предложил белорусам карты, которые гарантированно работают в соседней стране.

«Карта для Польши, карта для биткоина, карта для продвижения в Instagram, карта для Apple Pay — всё работает», — расхваливал банк свои сервисы.

«Напоминаем всем, кто мчит в сторону пустого пункта пропуска “Берестовица”, не забыть по дороге оформить карту МТБанка онлайн — “Кактус”, “Шоппер” или валютную Visa Classic», — призвали в МТБанке.

Эта рекомендация не лишена смысла, так как на фоне санкций карты некоторых других, причём крупных, банков в ЕС не обслуживаются.

В банке заверили, что все вышеуказанные карты будут работать в Польше и помогут белорусам избежать «неловкой ситуации».

Также в МТБанке утверждают, что их карты принимают для платежей в Facebook, Instagram и даже Apple Pay.

На самом деле, с платежами за пунктом пропуска «Берестовица» неплохо справляются и карты других белорусских банков. Это и Приорбанк, и РРБ-Банк, да и карты Альфа-Банка до недавнего времени точно принимались в странах ЕС.

Однако напомним, что пресс-служба белорусского Альфа-Банка, попавшего под действие 19-го пакета санкций Европейского союза, разъяснила, как это повлияет на его работу.

[inf]Под новые санкции ЕС попали три белорусских банка: Альфа-Банк, Сбер Банк и Банк ВТБ (Беларусь). Ранее, с конца февраля 2024 года, в санкционном списке ЕС уже значились БелВЭБ, Белгазпромбанк, Банк Дабрабыт и Белинвестбанк. Карты этих банков либо не работают в Европе вовсе, либо работают с перебоями.[/inf]

Официально санкционные ограничения для Альфа-Банка вступят в силу 2 декабря. Мы узнали, что будет с картами банка в Беларуси и за границей и смогут ли белорусы продолжать пользоваться популярными системами бесконтактных платежей.

В компании заверили, что физические карты Альфа-Банка продолжат работать в Беларуси и за рубежом, но не исключили возможность возникновения «точечных проблем» при их использовании в Европе.

Альфа-Банк предупредил белорусов о «точечных проблемах» из-за санкций ЕС. Что с картами?