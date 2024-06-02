"Бабушки спят на долларах" — Минчанку шокировали цены на пионы в переходе

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Опубликовано: 02.06.2024 09:54 , Обновлено: 02.06.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала о том, что захотела "помочь бабушкам" у Комаровского рынка. Девушка собиралась сделать жест доброй воли и купить у старушек пионы — цветы, которые в начале июня буквально наводняют социальные сети. Однако, узнав стоимость букета, минчанка осталась в шоке: такого она точно не ожидала.

“Мои дорогие, хотите прикол?” — такими словами белоруска начала короткий ролик, в котором поделилась недавней историей и заодно своим негодованием. Девушка приехала на столичный Комаровский рынок, чтобы приобрести “фруктики и ягодки”, после чего в подземном переходе увидела бабушек, продающих цветы. Минчанка захотела помочь и купить букет пионов, однако цена её поразила настолько, что делать этого она в итоге не стала.

За один цветок продавцы хотели 7 рублей, а за небольшой букет из пяти штучек, соответственно, — “35 рубасов”, как выразилась автор ролика. При этом девушка отметила, что не знает, “насколько это энергозатратно” — выращивать пионы на участке. Также она не уточнила, были это “обычные” цветы с грядки или импортные, клубни которых действительно стоят недёшево.

“Пион пиону рознь. Есть сорта, где одна деляночка корнеклубня стоит 70-90 рублей. Такие пионы в срезке не могут стоить 3 рубля. Но, конечно, это не дачные простые пионы”, — написала в комментариях одна из пользовательниц TikTok.

“Это сорняк, на кладбищах растут…” — отметила под видеороликом другая белоруска. Ещё одна, то ли в шутку, то ли всерьёз, дополнила:

“Предположу, что бабушки режут на кладбищах и продают на Комаровке”.

“Уверена, отъехать от Минска в любую первую деревню, в первый дом постучать и попросить букетик… Вы если скажете, что плачу 35 рублей… Вам весь огород срежут!” — написала под роликом ещё одна женщина.

“Маленький букетик ландышей — 10 рубасов. Офигеть можно! Сегодня хотела купить, но не 10 рублей. Начала уходить — крикнула, что отдаст за 5. Когда достала 10 рублей, говорит 10 давай. Офигели вкрай”, — возмутилась в комментариях белоруска.

“У моей мамы на даче растёт больше 20 сортов этих пионов. Для меня это обычные деревенские цветы, как ромашки. Не понимаю почему такой ажиотаж на пионы второй год”, — отметил ещё кто-то из пользователей соцсетей.

“Бабушки спят на долларах, а булочку жалеют себе купить. Кто стоит и торгует у базара, ни в чём не нуждается, за редчайшим исключением. Я не против этого, но жалеть не надо их и брать ненужное”, — написала под видео женщина.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok видео, где пожаловался на один из столичных магазинов. Суть претензии заключалась в неправильно наклеенном ценнике, который “выдавал” одну колбасу за другую. Если бы мужчина не заметил оплошность, ему пришлось бы переплатить 6 белорусских рублей.

«Проверяйте ценники» — Белорус пожаловался на неправильную маркировку колбасы и чуть не переплатил 6 рублей