Аналитики назвали дни, когда доллар в Беларуси может упасть ниже 2,8 BYN

Опубликовано: 27.04.2026 09:09 , Обновлено: 27.04.2026

Весь апрель в Беларуси последовательно укреплялся курс национальной валюты. Этому способствовало укрепление российского рубля на фоне высоких цен на энергоносители. В результате курс доллара в Беларуси вплотную приблизился к отметке в 2,8 рубля. Опустится ли он ниже этой отметки уже на этой неделе - свой прогноз дали финансовые аналитики.

Такой сценарий не исключает, в частности, финансовый аналитик Михаил Грачев. В комментарии порталу Myfin.by он заявил, что уже в начале этой недели доллар в Беларуси может пробить отметку в 2,79 рубля . Это связано с тем, что на вторник, 28 апреля, придётся пик налоговых выплат в России. Однако уже к концу недели, по мнению специалиста, курс может вернуться к нынешним значениям, то есть чуть выше 2,8 рубля за доллар.

“В апреле на российский рынок ожидается приход валюты от мартовских продаж и далее. В силу продолжающегося ближневосточного противостояния перспектива сохранения высоких цен просматривается на ближайшие месяцы”, - отметил эксперт.

При этом резких колебаний курса специалист не предвидит: чрезмерного укрепления российского рубля, по мнению Грачева, не допустит сам Минфин, который в этом случае теряет доходы. Поэтому, по его словам, Минфин может выйти на рынок в качестве покупателя и избыточная часть валюты в этом случае будет “абсорбирована”, сохранив курс рубля в нынешнем коридоре.

С такой оценкой в целом согласен и его коллега Александр Шкут. В комментарии порталу Office Life финансовый аналитик подчеркнул, что курс валют и в экономику в целом высокие цены на энергоносители “транслируются” в течение двух-трех месяцев. Именно поэтому эксперт ожидает сохранение нынешних тенденций и в мае, причём в нарастающем темпе.

“Наиболее вероятно, что мы увидим курс доллара в текущих уровнях. Но возможно и продолжение укрепления рубля. В случае снижения градуса геополитической напряженности цены на энергоносители могут существенно пойти вниз, что позволит прекратить как российскому, так и белорусскому рублю продолжать укрепляться”, - дал свой краткосрочный прогноз Шкут.

Кстати, в начале апреля Минфин Беларуси констатировал повышение спроса на серебро и золото у граждан. В ведомстве усмотрели в этом признал “недоверия населения к иностранным валютам”.

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