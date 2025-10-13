Аналитики ЕАБР заявили о снижении инфляционного давления в Беларуси
Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём свежем макроэкономическом обзоре 13 октября констатировали снижение инфляционного давления в Беларуси. Лишь один сектор выбивается из общей тенденции по инфляции.
Впервые за долгое время аналитики ЕАБР отметили замедление устойчивого компонента роста цен, то есть того, что не связано с временными и сезонными факторами, такими как изменение спроса, предложения или внешними факторами. Так, показатель базовой инфляции в сентябре опустился до 7,5% относительно сентябрьского значения 2024 года (в августе показатель составил 7,7% относительно августа 2024 года). По словам специалистов, это “свидетельствует о снижении инфляционного давления”.
Опираясь на официальные данные Национального статистического комитета Беларуси, в ЕАБР отметили замедление инфляции в стране на протяжении второго месяца подряд.
Цены в Беларуси в прошлом месяце выросли относительно сентября 2024 года на 7,1% , тогда как в августе этот показатель составлял 7,2%:
- цены на продовольственные товары подросли на 9,8% в сентябре (в августе инфляция по этой категории товаров составляла 9,9%),
- цены на непродовольственные товары – на 2,9% (в августе было 3,2%).
Из общей тенденции выбивается лишь инфляция в секторе услуг: там цены поднялись на 7,9% в сентябре, тогда как в августе годовая инфляция в этой сфере оценивалась в 7,7%. В ЕАБР пояснили, что ускоренный рост цен в этой сфере был обусловлен ростом регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце сентября аналитики ЕАБР также констатировали высокие темпы роста заработных плат в Беларуси. В одном из секторов экономики даже отмечен “опережающий” темп их роста. Причём, по мнению экспертов, в ближайший месяц тенденция сохранится.
ЕАБР пообещал одной категории белорусов «опережающий» темп роста зарплат