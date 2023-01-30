«Амкодору» сложнее заработать — В Минэкономики Беларуси объяснили повышение налогов для ИП

Опубликовано: 30.01.2023 10:46 , Обновлено: 30.01.2023

Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич объяснила повышение налогов для индивидуальных предпринимателей выравниванием условий «для разных субъектов хозяйствования».

По ее словам в эфире гостелеканала ОНТ, «конкурентная среда между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушена».

На уточняющий вопрос ведущего, «сложнее ли условному «Амкодору» заработать 100 рублей, чем индивидуальному предпринимателю», Бранцевич ответила утвердительно, заявив, что это был один из аргументов для повышения налогов.

«Всегда все новое воспринимается критически. Многие вот благодарят за цифровизацию процессов, за платформу, за возможность администрировать профессиональный налог в своем телефоне. Те, кто не готов, даже, знаете почитать новую нормативку, те, конечно, как-то эмоционально высказывались», — добавила она.

Напомним, с января 2023 года налог для индивидуальных предпринимателей вырос с 16% до 20%. При этом у ИП забрали право вести упрощенный учет, переведя их на подоходный или единый налог.