Альфа-Банк пообещал белорусам с iPhone нестандартную установку своего INSNC

Опубликовано: 23.03.2026 10:32 , Обновлено: 23.03.2026

Белорусский Альфа-Банк, клиенты которого испытывают трудности с работой мобильных приложений для iOS после попадания под санкции Евросоюза, пообещал нестандартный способ решения проблемы с установкой INSNC на новые iPhone.

Поводом для публичной реакции стало обращение клиентки в социальных сетях.

Пользовательница в Threads пожаловалась, что не смогла установить приложение на новый смартфон от Apple. По её словам, она забыла перенести INSNC со старого телефона, так как случайно очистила его память перед тем, как подарить сестре.

«У меня случилась истерика из-за Альфа Банка», — рассказала она, раскритиковав веб-версию банкинга, назвав её «тихим ужасом» из-за трехступенчатого входа (логин, пароль, СМС-код). К тому же, чтобы обновить паспортные данные, по её утверждению, нужно ехать в банк.

В пресс-службе Альфа-Банка оперативно прокомментировали ситуацию. Согласно заявлению банка, уже готовится решение.

«Мы уже активно тестируем возможность установки приложения по кабелю в отделениях нашего банка, скоро можно будет установить INSNC таким способом», — сообщили в банке.

Что касается веб-версии, представители банка уточнили, что уже ориентировочно в апреле будет упрощен вход.

Напомним, белорусский Альфа-Банк попал под действие 19-го пакета санкций Европейского союза, которые официально заработали 2 декабря. 31 декабря компания Apple уведомила банк об удалении всех его приложений из App Store.

Также 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления. Тогда клиентам предложили альтернативу: после любой операции от 15 белорусских рублей они будут получать бесплатное СМС. «Если к вашей карте были подключены пуши — не отключайте их», — заявили в банке.