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Альфа-Банк предупредил белорусов о сбое всех сервисов. Когда починят?

Альфа-Банк предупредил белорусов о сбое всех сервисов. Когда починят?
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В белорусском Альфа-Банке 19 февраля сообщили клиентам о "временном техническом сбое", который затронул все их сервисы. И назвали ориентировочное время, когда они могут заработать.

Так, согласно сообщению в телеграм-канале, сбой повлиял на работу:

  • INSNC;
  • банкоматов;
  • касс;
  • звонков в контакт-цент;
  • и другого.

В банке отметили, что “устраняют сбой” и пообещали, что “скоро все будет работать, как обычно”

“Ориентировочный срок — 1 час”, — добавили там.

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