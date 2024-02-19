Альфа-Банк предупредил белорусов о сбое всех сервисов. Когда починят?
🔄 Обновлено
В белорусском Альфа-Банке 19 февраля сообщили клиентам о "временном техническом сбое", который затронул все их сервисы. И назвали ориентировочное время, когда они могут заработать.
Так, согласно сообщению в телеграм-канале, сбой повлиял на работу:
- INSNC;
- банкоматов;
- касс;
- звонков в контакт-цент;
- и другого.
В банке отметили, что “устраняют сбой” и пообещали, что “скоро все будет работать, как обычно”
“Ориентировочный срок — 1 час”, — добавили там.
В Беларуси появилась вакансия с зарплатой 8,72 тыс рублей. Что нужно делать?