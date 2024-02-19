Альфа-Банк предупредил белорусов о сбое всех сервисов. Когда починят?

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Опубликовано: 19.02.2024 12:24 , Обновлено: 19.02.2024

В белорусском Альфа-Банке 19 февраля сообщили клиентам о "временном техническом сбое", который затронул все их сервисы. И назвали ориентировочное время, когда они могут заработать.

Так, согласно сообщению в телеграм-канале, сбой повлиял на работу:

INSNC;

банкоматов;

касс;

звонков в контакт-цент;

и другого.

В банке отметили, что “устраняют сбой” и пообещали, что “скоро все будет работать, как обычно”

“Ориентировочный срок — 1 час”, — добавили там.

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