АИ-95 и дизель подорожали до 2,5 рубля за литр. Сколько стоят другие виды топлива в Беларуси с 29 марта?

Опубликовано: 28.03.2025 12:19 , Обновлено: 28.03.2025

С 29 марта 2025 года в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо — ещё на 2 копейки. Цена бензина АИ-95 и дизельного топлива теперь достигла 2,50 рубля за литр. Об изменении предельных максимальных розничных цен сообщил концерн «Белнефтехим».

Это уже третий этап анонсированного ранее повышения цен. Новые цены на топливо с 29 марта будут выглядеть так:

АИ-92-К5-Евро : 2,40 рубля

: 2,40 рубля АИ-95-К5-Евро : 2,50 рубля

: 2,50 рубля АИ-98-К5-Евро : 2,72 рубля

: 2,72 рубля Дизельное топливо (ДТ-К5) : 2,50 рубля

Напомним, всего госконцерн запланировал поднять стоимость топлива на 16 копеек, повышая её каждую неделю на 2 копейки, начиная с 15 марта этого года. Таким образом, до планового максимума осталось ещё 5 этапов подорожания (10 копеек).

Своё решение «Белнефтехим» объяснил необходимостью корректировки цен «с учётом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов», в том числе в сопредельных государствах.

Для сравнения, в прошлом году поэтапное повышение цен на топливо проводилось с мая по июль. Тогда цены росли на 1 копейку в неделю, а общее подорожание за тот период составило около 3,5%.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что сеть зарядных станций для электромобилей Malanka также объявила о повышении тарифов на свои услуги с 1 апреля.

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