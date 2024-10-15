«Абсолютно ненужные траты» или «копейки за комфорт»? Блогер показал, за что отдал 3 тыс. рублей на партнёрских родах в Беларуси

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Опубликовано: 15.10.2024 16:31 , Обновлено: 15.10.2024

Белорусский блогер показал, за что отдал порядка 3 тыс. рублей на партнёрских родах в 6-м роддоме Минска. По мнению мужчины, такая цена за "VIP-роды" "совсем не высокая" и часть комментаторов поддержало его позицию, заявив, что это "копейки за комфорт роженицы и ребёнка". Однако, нашлись и те, кто посчитал, что такая сумма за услугу, которую в Беларуси любая женщина может получить бесплатно - это "абсолютно ненужные траты".

Белорусский блогер, который публикует свои видео в TikTok под ником @reutson, рассказал, что за три дня в VIP-палате роддома его семья заплатила чуть больше 2,5 тыс. рублей. Речь идёт о платных родах, на которых семье предоставляют индивидуальный родильный зал с отдельной бригадой врачей. После родов семью в полном составе - маму, папу и новорождённого малыша - размещают в палате семейного типа, где можно жить, фактически, как в гостинице.

“Условия хорошие, жить можно”, - рассказал мужчина, продемонстрировав большую двухспальную кровать, совсем не похожую на привычные больничные койки, мягкий диван, обеденный столик с несколькими стульями и даже небольшой кухней с собственным холодильником и микроволновкой.

Сутки пребывания в такой палате повышенной комфортности с индивидуальным уходом за роженицей и новорождённым малышом, судя по продемонстрированному блогером приложению к договору, стоят порядка 480 рублей. Ещё почти 850 рублей семье пришлось отдать за индивидуальное ведение родов с возможностью выбора врача.

Некоторых зрителей озвученная блогером финальная сумма, в которую дополнительно вошла стоимость врачебного консилиума (около 260 рублей) и стоимость обязательных медицинских тестов (например, на коронавирус), неприятно удивила. Учитывая то, что родить в той же больнице, пусть и в менее комфортных условиях, можно и бесплатно, некоторые посчитали всё это “излишеством” и “абсолютно ненужными тратами”.

“Я за эти деньги куплю кроватку, коляску и всё, что нужно для малыша”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

Однако, многие зрители посчитали разумным потратить эти деньги на “комфорт роженицы” и малыша.

“Лучше 3000 на комфортные роды, чем 10 000 на бесполезную свадьбу”, - заметила одна из комментаторов.

По мнению большинства зрителей, если у семьи есть финансовая возможность, то партнёрские роды и платная палата - это “лучшее решение”, что женщина могла “прийти в себя” в комфортных условиях.

“Тот кто пишет про абсолютно не нужные траты - завидуют 100%! Ни одна бы женщина не отказалась”, - резюмировала одна зрительница.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом в TikTok появился ролик, на котором женщина показала ванную комнату и туалет в одном из минских роддомов. Со её слов, пользоваться душем невозможно, а из раковины в туалете течет только холодная вода. Проблему прокомментировали в руководстве роддома.

«Неужели такое может быть?» — Белоруска показала состояние санузла областного роддома в Минске. Что ответило руководство?