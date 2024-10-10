Абоненты МТС пожаловались на скрытые платные подписки. Как за год белорусы могут потерять 150 рублей?

Опубликовано: 10.10.2024 15:32 , Обновлено: 10.10.2024

Абоненты белорусского оператора мобильной связи МТС пожаловались на запутанную схему платных подписок на некоторые сторонние сервисы. По словам клиентов, подписаться на некоторые из них можно случайно, не разобравшись во всех тонкостях, из-за неточных формулировок. В результате за год на подобных скрытых подписках можно потерять до 150 рублей, утверждают те, кто попался на уловку.

С подобной проблемой столкнулся один из читателей портала Onlíner. Мужчина пожаловался на непрозрачную схему подписки на библиотеку книг краткого содержания smartbooks. Чтобы подключить доступ к сервису, необходимо перейти по ссылке и ввести свой номер телефона, а затем - ещё и код, который сервис пришлёт по SMS.

Проблема лишь в том, что для пользователя не очевидно, что вводя свой номер телефона, он уже подписывается на сервис, а не просто переходит на сайт для ознакомления. Ведь слово “подписка” в этом процессе нигде не фигурирует, вместо этого есть фраза “Войти с помощью номера телефона”.

Тем не менее, сразу после такого “входа”, со счёта клиента начнут списывать по 2,8 рубля в неделю (или 40 копеек в день при недостаточном балансе).

“Понимаете, что получается? Многие ведь наверняка подумают, что все так и есть — вам нужно ВОЙТИ на сайт с помощью номера. Это как подключиться к общественному бесплатному Wi-Fi в каком-нибудь торговом центре: ввел номер телефона, получил код — пользуешься бесплатным интернетом”, - пояснил свою позицию читатель.

По его словам, “такой формулировкой пользователи могут быть введены в заблуждение”, особенно это касается детей, подростков и пожилых людей, которые вряд ли разберутся во всех тонкостях.

“Почему оператор не пишет прямо, что вы не просто входите на сайт, а оформляете подписку за деньги, причем немаленькие? Между прочим, если вовремя не заметить подвох, за год набежит почти 150 рублей с одного номера!” — возмутился абонент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью абоненты другого мобильного оператора, А1, пожаловались на то, что провайдер начал списывать деньги за услугу, которая раньше была бесплатной. Речь идет о получении счета за услуги оператора по электронной почте в формате XLS (документ Excel).

С пользователей А1 начали списывать по 4 рубля за ранее бесплатную услугу. Как белорусам отключить ее?