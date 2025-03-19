А1 предложил клиентам «волшебный промокод» со скидками до 900 рублей. На что «суперскидка» у life:)?

📷 Фото

Опубликовано: 19.03.2025 09:49 , Обновлено: 19.03.2025

Белорусские мобильные операторы объявили о новых скидках и акциях для своих клиентов — как нынешних, так и потенциальных. Журналист Telegraf.news изучил спецпредложения.

Компания А1 до 31 марта предоставила скидки до 900 белорусских рублей на «широкий ассортимент товаров» по «волшебному промокоду» для своих подписчиков в Telegram. Скидки распространяются на смартфоны, ноутбуки, телевизоры, бытовую технику, смарт-часы и другие устройства.

Промокод можно активировать при оформлении заказа на сайте A1 (в специальном поле) или сообщить продавцу в розничном магазине. Список акционных товаров и подробности акции доступны на сайте компании.

Кроме того, новые абоненты могут подключить флагманский тариф «Драйв Анлим» со скидкой почти вдвое. Но только первые три месяца. Бонусам они получат на этот срок бесплатный «режим модема» и «безлимит минут во все сети».

До 30 марта в МТС действует скидка до 400 рублей на смартфоны Samsung Galaxy S24 FE (с памятью 128 ГБ и 256 ГБ). Смартфоны можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев или в кредит без первоначального взноса.

Samsung Galaxy S24 FE имеет 6,7 дюймовый дисплей, процессор Exynos 2400e, оснащён интеллектуальными функциями и камерой на 50 мегапикселей.

Оператор life:) предложил новым абонентам «суперскидку» на тариф «Бесконечный Pro» в течение года. Акция действует до 30 апреля.

Первые 6 месяцев абонентская плата составит 14,9 руб/мес, следующие полгода — 20,9 руб/мес (вместо стандартных 30,9 руб/мес).

Тариф включает:

Безлимитные звонки во все сети.

100 ГБ трафика без ограничений скорости, далее безлимит на скорости до 2 Мбит/с.

Бесплатную раздачу трафика.

Возможность выбрать «красивый» номер бесплатно.

60 дней бесплатного доступа к подписке «Яндекс Плюс». Далее стоимость подписки — 11,99 руб/мес (можно отключить). Пользоваться тарифным планом со скидкой необходимо минимум 6 месяцев.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что А1 решил запустить свой сервис такси в Беларуси.

В А1 рассказали, как хотят подвинуть «Яндекс Go» на рынке такси в Беларуси