А вы такую видели? Посмотрели, за сколько в Минске продают "специальную" капусту для голубцов, подосиновики и ягоды

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Опубликовано: 29.06.2024 08:25 , Обновлено: 15.11.2024

На календаре — выходные, а значит, многие белорусы наверняка устремятся на рынок за продуктами. Голубика медленно, но дешевеет, на прилавках уже появился крыжовник и красная смородина, а клубники, наоборот, становится всё меньше. Посмотрели, за сколько сейчас готовы отдать килограмм черники и ежевики, а за сколько — подосиновики и лисички, которых в этом году — тьма.

На официальной странице любимого у многих Комаровского рынка рассказали, что, например, килограмм кукурузы стоит 10 белорусских рублей, черешни — в районе 12 рублей. Всё реже на прилавках можно встретить свежую землянику, однако где-нигде продавцы готовы отдать стаканчик за 12-15 рублей.

Зато в три раза дешевле можно купить красную смородину — в среднем за 4 рубля. А вот чёрную продают дороже — уже за 9 белорусских рублей. В том же ценовом диапазоне находится и черника — 10 рублей за килограмм. А вот голубика знатно подешевела: сейчас на Комаровском рынке её можно найти за 15 рублей.

“Да, земляника — королевская ягодка, поэтому и стоит по-королевски”, — написал один из пользователей социальной сети.

Кроме многочисленных ягод и фруктов, продавцы “Комаровки” предлагают попробовать необычную капусту сорта “Сахарное сердце” — всего 1,50 за килограмм. Овощ уникален своей формой: кому-то она напомнит грушу, а кому-то — кеглю для боулинга. Женщина за прилавком заверила, что такая капуста идеально подойдёт для голубцов, и показала, как легко можно снять несколько больших листов.

“Она изначально растёт такой формы, для этого ничего не нужно делать. Очень сладкая, идёт как салатная, много листов и разбирается вплоть до кочерыжки. Необработанная, поэтому и отдаём за 1,50”, — рассказала продавец.

Также на рынке продают малину — 10-12 рублей за килограмм, а на ежевику некоторые продавцы и вовсе объявили распродажу — 5 рублей за 0,5 литра. Можно на прилавках найти и подосиновики стоимостью от 25 до 40 рублей за килограмм: всё зависит от размера и внешнего вида грибов. Абрикосы на Комаровском рынке в субботу утром предлагали по цене 8 рублей за кило, клубнику — так же. Крыжовник белорусы продавали за 15 рублей, вишню — за 10, а оранжевые лисички — по цене в 17 рублей за килограмм.

А в Таборах какие цены?

На “Новом Лебяжьем” уже вовсю торгуют арбузами. Так, цена за кило летней ягоды составляет почти 3 рубля. Дыня стоит в два раза дороже: за неё продавцы хотят 7 рублей. Зато, судя по всему, в Таборах дешевле кукуруза — 8 рублей за килограмм. Цена на лисички находится в пределах 20 рублей, на чернику — 8 рублей. Черешню можно приобрести в среднем от 6 рублей, голубику — за 16 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что, невзирая на заморозки, белорусские леса в нынешнем сезоне не лишены черники. Уже сейчас жители как южных, так и северных регионов Республики хвастаются полными ведёрками сочных ягод и превращают собранные урожаи в вареники и деньги. Посмотрели, по чём сейчас продают чернику и за сколько можно сдать собранный урожай ягод в заготовительные пункты.

«Работаем дальше» — Белорусы массово устремились в леса за черникой. По чём сдают и продают?