"Эксклюзив" - Минчанин предложил купить чизбургер, замороженный в 2022 году. За сколько?

🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2025 20:50 , Обновлено: 31.01.2025

Минчанин разместил на площадке Kufar весьма нестандартное объявление: предложил купить чизбургер из McDonald's, который, как утверждает владелец товара, заморозили в марте 2022 года. Видео с таким предложением опубликовали в TikTok, где комментаторы стали торговаться.

Объявление разместили 26 января. По опубликованному фото определить состояние продукта невозможно: он в бумажной обертке производителя. А просят за чизбургер 50 рублей . Если верить указанному сроку, то продукту уже почти три года.

Для сравнения: сейчас в белорусской сети Mak.by обычный свежий чизбургер стоит 3,9 рубля, то есть почти в 13 раз меньше.

К сожалению, на момент написания этой новости объявление на Kufar удалили, возможно, нашелся покупатель.

“Торг уместен?” - поинтересовался один комментатор.

“Эксклюзив из Макдональдса”, - отметила другая.

“Кufar уже полностью стал площадкой для интересных людей”, - поделилась наблюдением еще одна пользовательница TikTok.