400 магазинов в Минске объявили на 23 июня "Черную пятницу". Какие скидки и где?

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Опубликовано: 23.06.2023 07:13 , Обновлено: 05.07.2024

В Минске 23 июня три торговых центра «Титан», «Тивали» и «Трюм» проведут акцию "Черная пятница". Там утверждают, что 400 магазинов в этих ТЦ решили устроить скидки до 70% на "десятки тысяч товаров".

В сообщении организаторов говорится, что скидки будут действовать на одежду, обувь, мебель и предметы интерьера. Сама “Черная пятница” продлится с 10:00 до 21:00.

Не стоит, конечно, ожидать, что прям на все товары цены упадут сразу на 70%, да и в сообщении есть магическое слово “до”. Однако, в ТРЦ «Титан» обещают снижение цен более, чем на 150 брендов одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и товаров для дома. Также будут скидки от 30 продавцов товаров для малышей и подростков.

В торговом центре «Тивали» на Притыцкого у станции метро «Спортивная» распродажей будут охвачены магазины одежды, салоны парфюмерии и косметики. Организаторы обещают, что в магазинах товаров для дома предложат скидки аж до 60%.

В подземном ТЦ «Трюм» на Кальварийской пройдет мебельная «Черная пятница». Подешевеют диваны, кровати, матрасы, столы и сантехника. Цены снизятся на напольные покрытия, входные и межкомнатные двери.

“На некоторые коллекции товаров и образцы скидки будут достигать 60%”, - не стали жадничать с обещаниями организаторы.

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