39 рублей вместо 89. Белорусские магазины обрушили цену на один из пауэрбанков Xiaomi. В чём «фишка» кабеля?

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Опубликовано: 18.04.2025 15:32 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские ретейлеры устроили распродажу одной конкретной модели внешнего аккумулятора от Xiaomi. Цена на пауэрбанк ёмкостью 10 000 мА·ч с выходной мощностью 22,5 Вт и встроенным кабелем Type-C в ряде магазинов, включая известные крупные сети, упала с 89 до 39 рублей. Это больше чем 50% скидки, что не могло не привлечь внимание покупателей.

Судя по характеристикам, приведённым продавцами, Xiaomi Power Bank P15ZM получил ряд особенностей:

Ёмкость : 10 000 мА·ч. Этого, как правило, достаточно для 1,5–2 полных зарядок среднестатистического современного смартфона.

: 10 000 мА·ч. Этого, как правило, достаточно для 1,5–2 полных зарядок среднестатистического современного смартфона. Быстрая зарядка : Заявлена выходная мощность 22,5 Вт и поддержка Power Delivery. Это означает относительно быструю зарядку для большинства телефонов, хотя и далеко не максимальную для современных флагманов, предпочитающих 67 Вт, 120 Вт или даже выше.

: Заявлена выходная мощность 22,5 Вт и поддержка Power Delivery. Это означает относительно быструю зарядку для большинства телефонов, хотя и далеко не максимальную для современных флагманов, предпочитающих 67 Вт, 120 Вт или даже выше. Порты + кабель : Устройство имеет два выходных порта (USB-A и USB-C), что позволяет заряжать два гаджета одновременно. Ключевая «фишка» — встроенный (неотсоединяемый) кабель USB Type-C. Это удобно (кабель всегда с собой), но и несёт риски (если сломается сам кабель).

: Устройство имеет два выходных порта (USB-A и USB-C), что позволяет заряжать два гаджета одновременно. Ключевая «фишка» — встроенный (неотсоединяемый) кабель USB Type-C. Это удобно (кабель всегда с собой), но и несёт риски (если сломается сам кабель). Компактность : Корпус пластиковый, толщиной около 27 мм.

Ну а главная новость, какими б ни были характеристики, — цена. Скидка распространяется на модели в бежевом и голубом цветах корпуса, цена которых упала до 39 рублей . Предложение мы заметили у многих продавцов, включая известные крупные торговые сети. Первоначальная цена при этом указывается в районе 89 рублей .

Скидка, таким образом, составила 56% от «официальной» доакционной цены.

Из любопытства мы также просмотрели каталоги маркетплейсов и не обнаружили там вариантов у заслуживающих доверие продавцов дешевле 53 рублей. У большинства продавцов основная цена составляет около 69 рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Беларуси упали цены на смартфон Xiaomi 13T — модель позапрошлого, 2023 года, но с характеристиками, которые даже сейчас можно назвать «почти флагманскими».

Белорусам предложили скидку от 277 рублей на «почти флагман» от Xiaomi. Но есть нюанс