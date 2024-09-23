Замените яблочный пирог “Поцелуями”. Как приготовить печенье, которое сметут со стола за 30 секунд?

Опубликовано: 23.09.2024 13:35 , Обновлено: 23.09.2024

Если вы ищете альтернативу классической шарлотке, обязательно попробуйте этот рецепт "поцелуев" - вкуснейшего яблочно-творожного печенья. Это идеальный способ использовать сезонные фрукты и привнести немного домашнего тепла в вашу повседневную жизнь.

Это прекрасная альтернатива яблочному пирогу, которая порадует любого любителя сладкого. Благодаря простому рецепту приготовление лакомств занимает совсем немного времени, а конечный результат обязательно порадует всю семью.

“Поцелуи” - вкусная альтернатива шарлотке

Если вам захотелось чего-то особенного, “поцелуи” - идеальный выбор. Сочетание творожного теста и сочных яблок делает их любимой закуской, которая идеально вписывается в осенний климат. Эти печенья не только просты в приготовлении, но и прекрасно смотрятся на столе. Благодаря своему неповторимому вкусу они исчезают с тарелки буквально за 30 секунд.

Рецепт вкусного печенья

Ингредиенты:

250 г цельнозерновой муки;

250 г жирного творога;

250 г холодного сливочного масла;

2-3 ст. л. сахарной пудры;

2 средних яблока;

щепотка корицы;

щепотка соли.

Приготовление

Приготовьте тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте в просеянную муку с солью. Быстро замесите тесто, добавляя творог и сахарную пудру. Заверните в пленку и охладите в холодильнике в течение 30 минут.

Приготовьте яблоки. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их тонкими ломтиками. Посыпьте их небольшим количеством корицы.

Сформируйте печенье. Раскатайте охлажденное тесто до толщины около 0,5 см. Вырежьте круги, положите на половину из них ломтики яблок и запечатайте края.

Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекайте печенье около 20-25 минут, до золотисто-коричневого цвета.

Советы

Творог. Лучше всего использовать зерненый творог, так тесто получится более нежным.

Яблоки. Выбирайте сладкие и сочные яблоки.

Сахар. Вы можете регулировать количество сахара в зависимости от своих предпочтений. Если вы любите более сладкие пироги, добавьте больше сахарной пудры.

Специи. Помимо корицы, вы можете добавить в пирог другие специи, например, мускатный орех, кардамон или имбирь.

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