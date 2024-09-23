Telegraf.news
ru

Замените яблочный пирог “Поцелуями”. Как приготовить печенье, которое сметут со стола за 30 секунд?

Замените яблочный пирог “Поцелуями”. Как приготовить печенье, которое сметут со стола за 30 секунд?
Подпишитесь на Телеграф:

Если вы ищете альтернативу классической шарлотке, обязательно попробуйте этот рецепт "поцелуев" - вкуснейшего яблочно-творожного печенья. Это идеальный способ использовать сезонные фрукты и привнести немного домашнего тепла в вашу повседневную жизнь.

Это прекрасная альтернатива яблочному пирогу, которая порадует любого любителя сладкого. Благодаря простому рецепту приготовление лакомств занимает совсем немного времени, а конечный результат обязательно порадует всю семью.

“Поцелуи” - вкусная альтернатива шарлотке

Если вам захотелось чего-то особенного, “поцелуи” - идеальный выбор. Сочетание творожного теста и сочных яблок делает их любимой закуской, которая идеально вписывается в осенний климат. Эти печенья не только просты в приготовлении, но и прекрасно смотрятся на столе. Благодаря своему неповторимому вкусу они исчезают с тарелки буквально за 30 секунд.

Рецепт вкусного печенья

Ингредиенты:

  • 250 г цельнозерновой муки;
  • 250 г жирного творога;
  • 250 г холодного сливочного масла;
  • 2-3 ст. л. сахарной пудры;
  • 2 средних яблока;
  • щепотка корицы;
  • щепотка соли.

image

Приготовление

Приготовьте тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте в просеянную муку с солью. Быстро замесите тесто, добавляя творог и сахарную пудру. Заверните в пленку и охладите в холодильнике в течение 30 минут.

Приготовьте яблоки. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их тонкими ломтиками. Посыпьте их небольшим количеством корицы.

Сформируйте печенье. Раскатайте охлажденное тесто до толщины около 0,5 см. Вырежьте круги, положите на половину из них ломтики яблок и запечатайте края.

Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекайте печенье около 20-25 минут, до золотисто-коричневого цвета.

Советы

  • Творог. Лучше всего использовать зерненый творог, так тесто получится более нежным.
  • Яблоки. Выбирайте сладкие и сочные яблоки.
  • Сахар. Вы можете регулировать количество сахара в зависимости от своих предпочтений. Если вы любите более сладкие пироги, добавьте больше сахарной пудры.
  • Специи. Помимо корицы, вы можете добавить в пирог другие специи, например, мускатный орех, кардамон или имбирь.

Ранее Telegraf.news публиковал волшебный рецепт песочного печенья с сердечками. Нежное, хрустящее, идеально сладкое — десерт станет настоящей находкой для любителей выпечки. Познакомьтесь с пошаговым простым рецептом приготовления неповторимого лакомства и окунитесь в мир удовольствия.

Как быстро приготовить песочное печенье с сердечками? Оно будет буквально таять во рту

Темы: