Замените яблочный пирог “Поцелуями”. Как приготовить печенье, которое сметут со стола за 30 секунд?
Если вы ищете альтернативу классической шарлотке, обязательно попробуйте этот рецепт "поцелуев" - вкуснейшего яблочно-творожного печенья. Это идеальный способ использовать сезонные фрукты и привнести немного домашнего тепла в вашу повседневную жизнь.
Это прекрасная альтернатива яблочному пирогу, которая порадует любого любителя сладкого. Благодаря простому рецепту приготовление лакомств занимает совсем немного времени, а конечный результат обязательно порадует всю семью.
“Поцелуи” - вкусная альтернатива шарлотке
Если вам захотелось чего-то особенного, “поцелуи” - идеальный выбор. Сочетание творожного теста и сочных яблок делает их любимой закуской, которая идеально вписывается в осенний климат. Эти печенья не только просты в приготовлении, но и прекрасно смотрятся на столе. Благодаря своему неповторимому вкусу они исчезают с тарелки буквально за 30 секунд.
Рецепт вкусного печенья
Ингредиенты:
- 250 г цельнозерновой муки;
- 250 г жирного творога;
- 250 г холодного сливочного масла;
- 2-3 ст. л. сахарной пудры;
- 2 средних яблока;
- щепотка корицы;
- щепотка соли.
Приготовление
Приготовьте тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте в просеянную муку с солью. Быстро замесите тесто, добавляя творог и сахарную пудру. Заверните в пленку и охладите в холодильнике в течение 30 минут.
Приготовьте яблоки. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их тонкими ломтиками. Посыпьте их небольшим количеством корицы.
Сформируйте печенье. Раскатайте охлажденное тесто до толщины около 0,5 см. Вырежьте круги, положите на половину из них ломтики яблок и запечатайте края.
Выпечка. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекайте печенье около 20-25 минут, до золотисто-коричневого цвета.
Советы
- Творог. Лучше всего использовать зерненый творог, так тесто получится более нежным.
- Яблоки. Выбирайте сладкие и сочные яблоки.
- Сахар. Вы можете регулировать количество сахара в зависимости от своих предпочтений. Если вы любите более сладкие пироги, добавьте больше сахарной пудры.
- Специи. Помимо корицы, вы можете добавить в пирог другие специи, например, мускатный орех, кардамон или имбирь.
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