Как быстро приготовить песочное печенье с сердечками? Оно будет буквально таять во рту

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Опубликовано: 13.02.2024 09:52 , Обновлено: 13.02.2024

Хотите порадовать родных и близких, а, может, себя? Этот волшебный рецепт песочного печенья с сердечками вам поможет. Нежное, хрустящее, идеально сладкое - десерт станет настоящей находкой для любителей выпечки. Познакомьтесь с пошаговым простым рецептом приготовления неповторимого лакомства и окунитесь в мир удовольствия.

Домашних сладостей никогда не бывает слишком много, особенно если их можно приготовить в кратчайшие сроки из простых и доступных ингредиентов. А когда к ним добавляется еще и милый узор, это вообще полный восторг.

Печенье с акцентом в виде сердечка идеально подходит практически для любого случая. Вы можете приготовить его как десерт на День святого Валентина, как домашний подарок на день рождения или как милую закуску. В любом случае домашнее печенье с вареньем исчезнет с вашей тарелки в мгновение ока!

[info_b]Видеорецепт с Youtube-канала Pyszności смотрите ниже. [/info_b]

Ингредиенты:

240 г муки сорта 00 (мягкие сорта пшеницы);

150 г сливочного масла;

2 яичных желтка;

5 столовых ложек сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного экстракта (можно заменить ванилином);

1 щепотка соли;

несколько столовых ложек клубничного варенья (если нет, подойдет любое, которое найдете дома).

Способ приготовления:

1. Начните с приготовления теста. Для этого соедините муку, сахарную пудру, сливочное масло, яичные желтки, ванильный экстракт/ванилин и соль. Тщательное перемешайте до однородности.

Гладкое тесто заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут для охлаждения. Охлажденное тесто разделите на небольшие кусочки. Из каждого кусочка сделайте шарик. Затем выкложите все кусочки в форму для выпечки, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Раздавите каждый шарик стаканов — и основная форма для печенья готова. Возьмите маленькую ложку и буквально в два движения создайте на каждом печенье милое сердечко. Просто слегка надавите кончиком ложки с обеих сторон. Наполните получившиеся сердечки клубничным вареньем. И наконец, поместите тесто в предварительно разогретую духовку на 10 минут. В это время температура должна составлять 180 градусов Цельсия. Готовое печенье можно подавать как самостоятельно, так и с добавлением сахарной глазури, шоколадной глазури или домашней глазури. Конечно, можно подать их и со свежей клубникой, ведь фруктов никогда не бывает слишком много. Приятного аппетита!

Ранее Телеграф предлагал еще один простой рецепт вкусного печения. Оно будет готово уже через 30 минут.

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