Зачем в тостерах функция разморозки? Узнали, можно ли использовать вместо микроволновки для мяса

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Опубликовано: 02.08.2023 16:09 , Обновлено: 11.09.2023

На многих даже совсем недорогих тостерах есть кнопка со значком снежинки. А на некоторых так и написано - разморозка. Значит ли это, что кухонный прибор за 70 рублей может заменить куда более дорогую микроволновую печь?

На самом деле, режими размораживания в тостере и СВЧ - совершенно две разные функции. Дело том, что в тостере разморозку используют для замороженной выпечки из теста, которая не пользуется большим спросом у белорусов, зато очень популярна в Европе. Для нее и нужен режим оттаивания, чтобы тесто размерзлось перед поджариванием. Таким образом, внешняя поверхность хлеба не сгорит до того, как прогреется внутренняя.

Можно даже сказать больше, режим размораживания на тостерах - неправильное название, и его следует называть режимом постепенного прогрева, потому что это то, что они делают на самом деле.

И разогревать там можно только хлеб и хлебобулочные изделия. Так как нагревательные элементы в тостере - открытого типа и находятся близко к подозреваемому продукту - то любые виды мяса просто забрызгают их жиром и водой, а те начнут подгорать.

В микроволновой печи режим размораживания просто подогревает продукты, не готовя их. Он делает это путем циклического включения и выключения микроволн, обеспечивая мягкий слабый нагрев. Обычно вам приходится переставлять продукты в середине размораживания, чтобы обеспечить равномерное воздействие микроволн на все стороны куска замёрзшего мяса.

Количество времени зависит от веса, толщины и вида блюда. Большинство современных микроволновых печей попросят вас ввести тип и вес продукта, взяв бремя подсчётов температуры и времени оттаивания на себя.

Так а можно ли приготовить или разморозить в тостере кусок мяса?

Честно говоря, само собой разумеется, что класть сырой стейк в тостер - чудовищно глупая идея. Весь жир осядет на стенках тостера, его будет просто невозможно отчистить из-за конструктивных особенностей кухонного прибора. Никогда так не делайте, разве что у вас есть запасной тостер.

Но это именно то, что пользовательница TikTok Itsmeju1iette делает регулярно. Она сказала об этом в недавнем видео. Видео по праву набрало более 15 миллионов просмотров, в основном благодаря зевакам, ожидавшим, не подхватят ли тиктокерша и ее бойфренд кишечную палочку или какую-нибудь древнюю болезнь из Средневековья.

Вот как выглядит это ужасное видео: женщина кладет два куска стейка в тостер с двух сторон и нажимает кнопку “готовить”. Она ждет, пока они подрумянятся снаружи, вынимает их, выкладывает на тарелку, поливает соусом для стейка, а затем жует едва приготовленное, ужасное кровавое месиво. Посмотрите сами и никогда так не делайте:

[link href=“https://www.tiktok.com/@itsmeju1iette?refer=embed” title=“@itsmeju1iette” target=“_blank” rel=“noopener”] @itsmeju1iette [/link] Cooking steak for my boyfriend ❤️? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cooking?refer=embed” title=“cooking” target=“_blank” rel=“noopener”] #cooking [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/chef?refer=embed” title=“chef” target=“_blank” rel=“noopener”] #chef [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/It” title=”♬ It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Perry Como & The Fontane Sisters - ???” s-Beginning-to-Look-a-Lot-Like-Christmas-Perry-Como-The-Fontane-Sisters-6835822166601173765?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas - Perry Como & The Fontane Sisters - ??? [/link]

Ранее Телеграф писал, что размораживание мяса – процесс, требующий времени. Оно есть не всегда, поэтому мы часто ищем простые и ,как оказывается, опасные способы быстрой разморозки, например, курицы. Как это сделать, чтобы бактерии не начали размножаться в мясе? Есть несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы мясо можно было быстро перерабатывать после извлечения из морозильной камеры.

Многие белорусы допускают эти ошибки. Чем опасна неправильная разморозка курицы?