Зачем смешивать майонез с кипятком? Вы не поверите, какое вкусное блюдо получится
Если вы любите интересные решения на кухне, то этот рецепт для вас. Все, что вам нужно сделать, - это соединить майонез с кипятком, и вскоре у вас на столе будет вкусное блюдо. Этот рецепт стоит попробовать на любой кухне.
Что получится, если смешать майонез с кипятком? Оказывается, это первый шаг для приготовления аппетитных пирожков. С начинкой из моцареллы и картофеля они получатся очень вкусными.
Получившееся тесто нужно будет обжарить в масле. Поэтому снаружи оно получится невероятно хрустящим.
Такое блюдо восхищает своим вкусом. Оно хорошо сочетается с салатами и соусами. Видеорецепт с YouTube-канала That Recipe можно посмотреть ниже.
Как приготовить пирожки с майонезом и кипятком?
Ингредиенты:
- 1 стакан кипятка;
- 5 столовых ложек майонеза;
- 350 г пшеничной муки;
- ½ чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сливочного масла;
- 100 г тертой моцареллы;
- масло для жарки;
- отварной картофель.
Налейте в глубокую сковородку воду и вскипятите ее. Добавьте майонез и тщательно перемешайте его с кипятком. Затем всыпьте муку и продолжайте энергично перемешивать. Когда тесто станет густым, снимите его со сковороды.
Переложите в отдельную миску. Теперь приготовьте начинку. Положите сваренный вкрутую и мелко нарезанный картофель в миску. Всыпьте соль, добавьте сливочное масло и тщательно разомните. Добавьте тертую моцареллу и тщательно перемешайте ингредиенты.
Вернитесь к тесту. Тщательно вымесите его и сформируйте из него толстый корж. Разрежьте его на 8 частей. Раскатайте каждую часть, добавьте подготовленную картофельно-сырную начинку в центр, закройте по краяи, придав тесту форму пирожка (как показано на видео ниже).
Обжарьте тесто в масле до золотистой корочки. Подавайте с соусом, сметаной или любимыми салатами.
Это блюдо восхищает своей хрустящей текстурой и превосходной начинкой внутри. Вы будете есть этот деликатес с настоящим удовольствием.
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