Зачем смешивать майонез с кипятком? Вы не поверите, какое вкусное блюдо получится

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Опубликовано: 17.12.2024 09:49 , Обновлено: 17.12.2024

Если вы любите интересные решения на кухне, то этот рецепт для вас. Все, что вам нужно сделать, - это соединить майонез с кипятком, и вскоре у вас на столе будет вкусное блюдо. Этот рецепт стоит попробовать на любой кухне.

Что получится, если смешать майонез с кипятком? Оказывается, это первый шаг для приготовления аппетитных пирожков. С начинкой из моцареллы и картофеля они получатся очень вкусными.

Получившееся тесто нужно будет обжарить в масле. Поэтому снаружи оно получится невероятно хрустящим.

Такое блюдо восхищает своим вкусом. Оно хорошо сочетается с салатами и соусами. Видеорецепт с YouTube-канала That Recipe можно посмотреть ниже.

Как приготовить пирожки с майонезом и кипятком?

Ингредиенты:

1 стакан кипятка;

5 столовых ложек майонеза;

350 г пшеничной муки;

½ чайной ложки соли;

1 чайная ложка сливочного масла;

100 г тертой моцареллы;

масло для жарки;

отварной картофель.

Налейте в глубокую сковородку воду и вскипятите ее. Добавьте майонез и тщательно перемешайте его с кипятком. Затем всыпьте муку и продолжайте энергично перемешивать. Когда тесто станет густым, снимите его со сковороды.

Переложите в отдельную миску. Теперь приготовьте начинку. Положите сваренный вкрутую и мелко нарезанный картофель в миску. Всыпьте соль, добавьте сливочное масло и тщательно разомните. Добавьте тертую моцареллу и тщательно перемешайте ингредиенты.

Вернитесь к тесту. Тщательно вымесите его и сформируйте из него толстый корж. Разрежьте его на 8 частей. Раскатайте каждую часть, добавьте подготовленную картофельно-сырную начинку в центр, закройте по краяи, придав тесту форму пирожка (как показано на видео ниже).

Обжарьте тесто в масле до золотистой корочки. Подавайте с соусом, сметаной или любимыми салатами.

Это блюдо восхищает своей хрустящей текстурой и превосходной начинкой внутри. Вы будете есть этот деликатес с настоящим удовольствием.

Ранее Telegraf.news писал, что майонез — это один из самых популярных соусов в мире (в СНГ точно), который добавляет вкус и текстуру множеству блюд. Однако традиционный рецепт приготовления в домашних условиях часто вызывает опасения из-за использования сырых яиц. Но не стоит отказываться от удовольствия! Есть альтернативный и безопасный способ.

Больше никаких сырых яиц. Вот как приготовить домашний майонез по-другому