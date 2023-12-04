Зачем опускать сырокопченую колбасу в воду? Вот как это поможет решить популярную проблему

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Опубликовано: 04.12.2023 13:05 , Обновлено: 04.12.2023

Какие проблемы могут возникнуть с сырокопченой колбасой? Первое, что приходит на ум — это ее очистка. Наверняка каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда тонкая шкурка даже не собирается отделяться от мясного наполнителя, а просто рвется на маленькие кусочки. К счастью, есть несколько способов легко с этим справится.

Почему оболочка не отделяется?

Как правило, искусственную пленку снять легче простого, если производители использовали клеенку или пищевой целлофан.

Но если кожура прилипает, то, возможно, на заводе применяли другие технологии и материалы - белковые, коллагеновые, целлюлозные, фибруозные пленки. В этом случае, по [словам](http://Источник: https://kolbaskovo.ru/vazhno-i-interesno/kak-pochistit-kolbasu) экспертов, это может указывать на качество колбасы — оболочка натуральная или же максимально приближена к ней по составу.

Таким образом, если верить специалистам, чем больше натурального в оболочке, тем сложнее ее будет отделить от колбасы.

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Как же справится с такой шкуркой?

Колбаса и вода

Один из советов — налить на край колбасы только что подогретую до 100 градусов воду. Спустя считанные секунды оболочка должна легко отделиться.

Также можно подержать колбасу над горячим паром. Однако, такие способы срабатывают не всегда.

Другие эксперты, наоборот, советуют подставить конец колбасы под струю холодной воды — и тогда оболочку будет снять проще. Но полностью погружать продукт в жидкость не стоит — так колбаса может потерять свою консистенцию и даже вкус.

А еще сырокопченую колбасу можно положить в морозильную камеру (хотя бы на 30 минут). В некоторых случаях после такого оболочку также получится легко снять.

Почему колбасу режут под углом?

Ранее Телеграф писал, что в мире существует более 300 видов колбасных изделий, среди которых есть рыбные, овощные и даже фруктовые сорта. Но вряд ли вы когда-нибудь задумывались, почему колбасу часто режут под углом. Что это — традиция, тайна продавцов колбасы или заговор домохозяек? На самом деле все намного проще…

Почему колбасу режут под углом? Оказывается, это не просто традиция