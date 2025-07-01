Забудьте о сковородке и масле. Как быстро приготовить блинчики в микроволновке?

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Опубликовано: 01.07.2025 15:40 , Обновлено: 01.07.2025

Традиционная у белорусов жарка блинчиков на сковороде требует времени и использования масло. Однако есть более простой и чистый способ их приготовления — в микроволновой печи. Этот метод особенно удобен, когда нужно сэкономить время или кухня имеет ограниченные возможности. Микроволновка позволяет приготовить блины без масла и лишнего мытья посуды. Сохраняйте рецепт!

Хотя микроволновка есть у многих белорусов, мало кто знает, что в ней можно не только размораживать продукты, но и готовить блины. Жидкое тесто, равномерно распределенное на плоской тарелке, под воздействием волн свертывается всего за 2-3 минуты.

Кроме того, для приготовления блинчиков в микроволновке не потребуется растительное масло. За счет этого блюдо получается менее калорийным, что важно для тех, кто следит за питанием.

Особенности блинов из микроволновки

По словам кулинаров, текстура таких блинов также отличается от традиционных тем, что у них:

нет хрустящих краев и поджаристости;

более воздушная структура;

хорошая эластичность.

Простой рецепт “микроволновых” блинчиков

Ингредиенты (на 3-4 порции):

4 ст. ложки муки (около 40 г);

1 яйцо;

40 мл молока (можно заменить растительным напитком);

½ ч. ложки разрыхлителя;

щепотка соли;

⅓ стакана воды.

Способ приготовления :

Смешайте сухие ингредиенты. Добавьте яйцо и молоко, постепенно вливая воду. Вылейте порцию теста на плоскую тарелку. Готовьте 2-3 минуты при мощности 700-800 Вт. Следите, пока поверхность не перестанет быть влажной и тесто не застынет. Осторожно снимите готовый блин с тарелки и положите его на решетку или чистую тарелку, чтобы он не прилипал. Повторяйте, пока не используете всю партию теста.

[info_b]Чтобы было быстрее, используйте 2-4 тарелки.[/info_b]

Готовые блины можно подавать теплыми или холодными, со сладкими или солеными начинками по вашему выбору. Их можно есть сразу или брать с собой — они хорошо сохраняют форму даже в холодном виде.

Еще один быстрый рецепт блинчиков в микроволновке (без разрыхлителя)

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 0,3-0,5 стакана (60-100 г);

Молоко — 1 стакан (200 мл);

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — по вкусу;

Соль — 1 щепотка;

Масло растительное — 1 ч.л. в тесто + для смазывания.

iamcook.ru

Способ приготовления:

Смешайте яйцо с сахаром и солью до однородности; Добавьте молоко и масло, тщательно перемешайте; Всыпьте муку, добиваясь гладкой консистенции без комков; Дайте тесту “отдохнуть” 10 минут или дольше.

Кстати, некоторые советуют не пропускать важный этап — подготовку тарелки:

Нагрейте пустую тарелку 10-15 секунд на максимальной мощности.

Смажьте поверхность тонким слоем масла.

Налейте 3 ст. ложки теста, равномерно распределив.

Режимы приготовления

Текстура Мощность Время Мягкие MAX (800-1000 Вт) 1 минута Хрустящие 750-800 Вт 1,5 минуты

А вот еще один, наглядный, рецепт “самых быстрых блинчиков в жизни”.

Ранее Telegraf.news писал, что блины — одно из самых простых в приготовлении блюд. Но иногда они не получаются такими вкусными, как задумывалось. Или же становятся слишком толстыми, слишком тонкими, а иногда вообще разваливаются при попытке снять их со сковороды. Узнали наиболее распространенные ошибки. Посмотрите, чтобы их никогда не допускать.

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