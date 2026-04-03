Яйца на Пасху без вреда для здоровья: эпидемиолог объяснила, на что обращать внимание в покупных красителях

Опубликовано: 03.04.2026 16:28 , Обновлено: 03.04.2026

Уже в это воскресенье католики всего мира будут отмечать главный главный церковный праздник - Светлое Христово Воскресенье. А значит, сегодня и завтра полтора миллиона белорусов будет печь булки и красить яйца. И если с булками в каждой семье, как правило, придерживаются годами выработанных рецептов и традиций, с яйцами многие любят поэкспериментировать.

Как в этих экспериментах соблюсти принципы безопасности, чтобы яйца после традиционной игры в “битки” можно было бы съесть, с не пришлось выбрасывать в мусорку, рассказала в комментарии районному изданию “Добрушкий край” специалист районного центра гигиены и эпидемиологии Наталья Дёмина.

Какие цвета можно получить природными красителями?

Главная опасность окрашивания куриных яиц, по словам специалиста, связана с пористой структурой яичной скорлупой. Через неё краситель может проникнуть внутрь яйца, именно поэтому к выбору красителя эпидемиологи призывают подходить с особым вниманием. В идеале - отдавать предпочтение натуральным красителям, поскольку синтетические красители чаще вызывают аллергические реакции, а при длительном употреблении – даже могут оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Среди самых безопасных и проверенных временем натуральных красителей можно назвать кофе или черный чай, которые придают яйцам коричневую гамму: от бежевого до насыщенного терракотового. Некоторые продукты, которыми можно покрасить яйца, даже оказывают на организм дополнительный позитивный эффект:

луковая шелуха - за счёт антибактериальных свойств лука, даёт яйцам глубокий цвет от ярко-оранжевого до тёпно-бордового,

красная капуста - за счёт содержания витаминов и антиоксидантов, окрашивает яйца в нежно-голубой - насыщенно-синий и глубокий фиолетовый цвет,

куркума - обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, окрашивает яйца в насыщенный желтый и теплый золотисто-оранжевый цвет,

свекла - полезна для пищеварения и богата витаминами, даёт нежные, пастельные, не яркие тона,

шпинат или петрушка - источник витаминов и минералов, окрашивает яйца в зелёный цвет.

Что искать на упаковке покупных красителей?

Для тех, кто предпочитает использовать покупные красители, Дёмина посоветовала внимательно читать состав. В первую очередь, для окраски яиц выбирать следует красители с пометкой “пищевой”, а также изучать состав искусственных добавок, выбирая с минимальным количеством, а при использовании - строго соблюдать инструкцию производителя.

Кроме того, специалист посоветовала не покупать красители ярких и неестественных цветов. Обычно их получают благодаря более агрессивным химическим компонентам. А вот красители, предназначенные для других целей, например, для тканей или декоративных работ, использовать для кулинарных целей вообще не рекомендуют.

[inf]К примеру, в состав красителей для текстиля (хлопка, шерсти, шелка) могут входить опасные вещества, провоцирующие отравление при попадании в организм:

анилиновые красители — синтетические органические соединения, многие из которых признаны канцерогенами (могут вызывать рак),

тяжелые металлы (хром, медь, кобальт) — их используются для закрепления цвета на ткани,

соляная и серная кислоты, а также фенолы и формальдегиды — токсичные вещества.[/inf]

Фото иллюстрационное

Меры безопасности с пасхальными яйцами

Впрочем, какие бы красители вы ни использовали - природные или покупные - важно уделить внимание не только тому, как вы красите, но и самим яйцам и тому, как вы их используете на праздничном столе.

Так, от окрашивания яиц с трещинами эпидемиологи рекомендуют отказаться: через поврежденную скорлупу краситель может проникнуть внутрь (да и как с таким яйцом потом играть в “битки”, спрашивается).

Перед тем, как поставить “крашенки” на стол, их следует тщательно промыть под прохладной проточной водой, особенно, если вы использовали покупные красители.

Уже окрашенные яйца следует хранить в холодильнике, а не держать все пасхальные выходные на столе рядом с булками. Съесть такие яйца (или использовать в салатах или прочих закусках) нужно за пару дней, как любые другие вареные яйца - освещение в церкви никак не продлевает срок их годности.

Согласно общим рекомендациям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), сваренные вкрутую яйца нужно использовать в течение недели. Впрочем, продлить им срок хранения пасхальным крашенкам всё же можно, если придерживаться определённых правил.

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