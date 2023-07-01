Выбрасываете яблочную кожуру? Зря. Узнали, как можно использовать ее с пользой

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Опубликовано: 01.07.2023 12:56 , Обновлено: 11.09.2023

Многие люди выбрасывают яблочные очистки в мусорное ведро, думая, что от них нет никакой пользы. На самом деле это не так и ее можно использовать на кухне. Кроме того, в них много витаминов и минеральных солей. Но и это еще не все.

Оказывается, половина клетчатки содержится в кожуре. В ней также содержатся калий, кальций и фосфор, а также витамины А, В9, С, К. Интересно, что пищевая ценность яблока меняется в зависимости от того, есть у него кожура или нет.

Понятно, что не всем нравится есть фрукты с кожурой, и это нормально. Однако существует множество способов использования яблочной кожуры. Из нее можно приготовить, например, компот или даже уксус.

Компот из яблочной кожуры

Яблочная кожура может стать основой ароматного компота. Просто залейте их водой и вскипятите. Помните, чем больше кожуры, тем насыщеннее вкус. Когда смесь закипит, добавьте в нее палочку корицы. Подсластите все это медом (также можно сахаром или подсластителем). Пить напиток можно горячим или холодным.

Яблочный уксус из кожуры

Вам понадобится всего три ингредиента:

яблочные очистки;

вода;

сахар.

Положите яблочную кожуру в чистую банку. Она должна занимать 2/3 высоты емкости.

Растворите сахар в воде (3-4 ст. ложки на литр). Отставьте смесь в сторону, чтобы она немного остыла.

Когда она станет теплой, перелейте ее в банку. Плотно закройте емкость марлей. Отставьте банку в сторону на несколько недель и перемешивайте ее раз в день чистой деревянной ложкой.

Если вы увидите белый осадок, это означает, что процесс брожения начался всерьез. Через несколько недель вы уже сможете наслаждаться полезным уксусом.

Сушеные яблочные очистки

Этот рецепт банален! Вам просто нужно высушить яблочные очистки. Сделать это можно, например, в духовке или сушилке.

Они хорошо подойдут в качестве ингредиента согревающего чая или простого перекуса.

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