Во сколько нужно ужинать? Ученые дали неожиданный для многих ответ

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Опубликовано: 20.02.2024 10:55 , Обновлено: 20.02.2024

В какое время лучше всего ужинать? На этот вопрос попытались ответить исследователи из Гарвардской медицинской школы. Основываясь на наблюдениях и исследованиях, они отметили, что поздний ужин существенно влияет на метаболизм и может способствовать накоплению жира. Как минимизировать эти последствия?

Ранний или поздний ужин?

“Мы хотели проверить механизмы, которые могут объяснить, почему поздний прием пищи повышает риск ожирения”, - объяснил цель исследования Франк Шеер, профессор медицины в Гарвардской медицинской школе (ГМШ).

Как он отметил, предыдущие исследования, проведенные в ГМШ, показали, что поздний прием пищи связан с повышенным риском ожирения, увеличением количества жира в организме и снижением эффективности похудения.

Исследователи хотели понять, с чем это связано. “В этом исследовании мы задались вопросом, имеет ли значение время приема пищи при неизменности всех остальных параметров”. - добавила автор исследования Нина Вуйович, научный сотрудник Программы медицинской хронобиологии.

Специалисты изучили 16 пациентов (в том числе пять женщин) с индексом массы тела, свидетельствующим о наличии избыточного веса или ожирения. Каждый участник принял участие в двух исследованиях: сначала они прошли лабораторный протокол со строгим графиком раннего приема пищи примерно в 9:00, 13:00 и 16:30, а затем, во время последующего исследования, они ели те же блюда в 13:00, 17:00 и 20:30.

В течение трех недель до начала каждого лабораторного протокола испытуемые соблюдали постоянный график сна и бодрствования, а также строго придерживались идентичного рациона и графика питания дома в течение трех дней до прихода в лабораторию.

Когда испытуемые попадали в лабораторию, они строго следовали расписанию приема пищи и ели одно и то же. Они фиксировали свои пристрастия, регулярно сдавали кровь на анализ, а исследователи следили за температурой их тела и потреблением калорий. Кроме того, у нескольких участников были взяты образцы висцерального жира, чтобы выяснить, как разные графики питания могут повлиять на экспрессию генов в этой ткани. Что они обнаружили?

Лучшее время для ужина

Исследование показало, что более поздний прием пищи оказывает огромное влияние на чувство голода и на гормоны лептин и грелин, регулирующие аппетит. Уровень лептина, который сигнализирует о чувстве сытости, снижался в течение 24 часов у людей, которые ели позже, по сравнению с теми, кто ел раньше. Участники исследования, которые ели поздно, сжигали калории медленнее. Кроме того, в образцах висцерального жира исследователи обнаружили экспрессию генов, способствующих росту жира.

В итоге можно сделать вывод, что более раннее питание, в том числе ужин в 16:30-17:00 , лучше для нашего организма.

Исследователи пояснили, что их исследование совпадает с тем, что было установлено до сих пор в отношении позднего приема пищи - что он повышает риск ожирения, но также проливает новый свет на механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи.

“Исследование показывает влияние позднего и раннего приема пищи. Мы изолировали эти эффекты, контролируя такие переменные, как потребление калорий, физическая активность, сон и освещенность, но в реальной жизни многие из этих факторов могут влиять на время приема пищи”, - объясняет Шеер.

Исследователи планируют расширить свое исследование до более крупных масштабов, что повлечет за собой невозможность контролировать все переменные. “По крайней мере, нам необходимо рассмотреть, как другие поведенческие и экологические переменные изменяют эти биологические пути, лежащие в основе риска ожирения”, - добавил Шеер.

[info_b]Исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism.[/info_b]

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