Замените лук в котлетах этим овощем. Они будут мягкие и сочные как никогда

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Опубликовано: 04.03.2025 14:57 , Обновлено: 04.03.2025

Если составить рейтинг популярности белорусской кухни (и не только), то котлеты из фарша наверняка войдут в тройку лидеров. Но несмотря на то, что их так часто и охотно готовят, случается, что они не выходят идеальными. А есть мягкие и сочные котлеты - самое большое удовольствие. Что можно сделать, чтобы фарш не был жестким? Попробуйте вместо лука добавлять другой овощ.

Этим овощем является кабачок. С его добавлением котлеты приобретают интересный аромат (который в то же время не доминирует над всем блюдом) и становятся мягче, а фарш - нежнее и влажнее, так что блюдо получается приятно сочным.

[info_b]На 600 г фарша достаточно примерно 250 г кабачков.[/info_b]

Кабачок нужно вымыть, затем вытереть насухо и натереть на терке. Затем переложите овощ в миску, добавьте немного соли и оставьте на несколько минут. По истечении этого времени слейте с кабачка лишнюю воду и смешайте его с остальными ингредиентами для фарша.

Фото иллюстрационное

А если не любите кабачок?

Однако добавление кабачков - не единственное решение. Если вы не любите этот овощ, можно использовать, например, картофель.

С картофелем нужно поступить примерно так же, как и с кабачками: сначала помыть, затем очистить (для кабачков это не обязательно) и натереть на терке. Слив жидкость, можно добавить его в смесь для отбивных.

[info_b]На 500 г мяса понадобится одна картофелина стандартного размера.[/info_b]

Фото иллюстрационное

Как еще сделать котлеты мягче?

О мягкости котлет из фарша можно позаботиться и другим способом. Некоторые, например, добавляют сметану или йогурт, чтобы сделать их нежнее.

Не обошлось и без сторонников майонеза и взбитых яичных белков, которые делают смесь пышной.

К слову, вот простой рецепт домашних котлет без лука, которым поделилась автор Youtube-канала “Простые рецепты с Аней”. Кроме фарша она использовала белый хлеб, молоко и специи.

На чем лучше всего жарить котлеты?

К слову, лучший жир для жарки котлет - животный, поэтому можно остановить свой выбор на сале. У этого много преимуществ.

Во-первых, сало придает блюду насыщенный, характерный вкус, который усиливает аромат мяса.

Во-вторых, оно обладает отличной способностью поддерживать высокую температуру во время жарки, что позволяет получить хрустящую корочку на внешней стороне котлеты, сохраняя при этом сочность внутри. Все это благодаря тому, что жир начинает дымиться только при температуре от 160 до 200 °C.

Альтернатива мясным котлетам

Фото иллюстрационное

К слову, котлеты можно приготовить не только из фарша. Как насчет свекольных? Оказывается, с помощью этого овоща блюдо становится более легким и нежным. При этом может бюджетно накормить всю семью.

Кроме свеклы в основе котлет — пшенная крупа. Овощ придаст им красивый цвет, а пшенка — естественную сладость. В свою очередь добавление специй — оригинальный вкус.

Как приготовить котлеты без мяса, которые накормят всю семью? Возьмите этот неожиданный овощ