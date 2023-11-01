Замените хлеб в фарше этими 2 продуктами. Так котлеты получатся еще вкуснее
Ищете идеальный и оригинальный рецепт котлет? В Сети можно найти множество разных способов приготовления этого блюда. Однако попробуйте заменить хлеб, булку или панировочные сухари на другие ингредиенты — и не пожалеете. Ужин получится просто фантастическим.
Вряд ли кто-то устоит перед сочными и нежными котлетами из фарша. Однако, к отсутствию хлеба или панировочных сухарей в рецепте многие могут отнестись скептически. Но иногда стоит решиться на эксперимент и добавить вместо них кое-какие неожиданные ингредиенты.
Как приготовить котлеты без хлеба и сухарей?
Все, что вам нужно сделать, это всыпать в фарш манную крупу и добавить натертый на мелкой терке картофель. Блюдо получится сочным и нежным, как никогда. Сколько и чего понадобится?
Ингредиенты:
- 500 г свиного фарша;
- 50 г манной крупы;
- 1 крупная картофелина;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 крупное яйцо;
- половина чайной ложки сладкой паприки;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
Положите фарш в большую миску и всыпьте сухую манную крупу.
Картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на мелкой терке. То же самое проделайте с луком и чесноком. Добавьте стружку и ее сок к мясу.
Туда же всыпьте сладкую паприку, половину чайной ложки соли и солидную щепотку перца.
В конце вбейте яйцо и вымесите смесь руками. Сформируйте не слишком большие шарики и слегка приплюсните их.
В сковороду налейте столько масла, чтобы покрыть дно, и разогрейте его. Котлеты обжарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
[info_b] Готовые котлеты стоит выложить на тарелку, выстеленную бумажным полотенцем, - оно соберет излишки масла.[/info_b]
Блюдо хорошо сочетается с классическими гарнирами, такими как салаты, жареной капустой или свеклой с хреном. Можно также подать картофель или легкую кашу, например, перловую или ячневую.
Чем еще можно заменить хлеб в фарше?
Кстати, есть еще несколько ингредиентов, которые не только не испортят консистенцию и вкус котлет, но и сделают их насыщеннее и полезнее. Вот несколько заменителей.