Замените хлеб в фарше этими 2 продуктами. Так котлеты получатся еще вкуснее

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Опубликовано: 01.11.2023 13:00 , Обновлено: 01.11.2023

Ищете идеальный и оригинальный рецепт котлет? В Сети можно найти множество разных способов приготовления этого блюда. Однако попробуйте заменить хлеб, булку или панировочные сухари на другие ингредиенты — и не пожалеете. Ужин получится просто фантастическим.

Вряд ли кто-то устоит перед сочными и нежными котлетами из фарша. Однако, к отсутствию хлеба или панировочных сухарей в рецепте многие могут отнестись скептически. Но иногда стоит решиться на эксперимент и добавить вместо них кое-какие неожиданные ингредиенты.

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Как приготовить котлеты без хлеба и сухарей?

Все, что вам нужно сделать, это всыпать в фарш манную крупу и добавить натертый на мелкой терке картофель. Блюдо получится сочным и нежным, как никогда. Сколько и чего понадобится?

Ингредиенты:

500 г свиного фарша;

50 г манной крупы;

1 крупная картофелина;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

1 крупное яйцо;

половина чайной ложки сладкой паприки;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Положите фарш в большую миску и всыпьте сухую манную крупу.

Картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на мелкой терке. То же самое проделайте с луком и чесноком. Добавьте стружку и ее сок к мясу.

Туда же всыпьте сладкую паприку, половину чайной ложки соли и солидную щепотку перца.

В конце вбейте яйцо и вымесите смесь руками. Сформируйте не слишком большие шарики и слегка приплюсните их.

В сковороду налейте столько масла, чтобы покрыть дно, и разогрейте его. Котлеты обжарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

[info_b] Готовые котлеты стоит выложить на тарелку, выстеленную бумажным полотенцем, - оно соберет излишки масла.[/info_b]

Блюдо хорошо сочетается с классическими гарнирами, такими как салаты, жареной капустой или свеклой с хреном. Можно также подать картофель или легкую кашу, например, перловую или ячневую.

Чем еще можно заменить хлеб в фарше?

Кстати, есть еще несколько ингредиентов, которые не только не испортят консистенцию и вкус котлет, но и сделают их насыщеннее и полезнее. Вот несколько заменителей.

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