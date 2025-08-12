Рецепт "шоковой" засолки огурцов набрал более полумиллиона просмотров в TikTok

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Опубликовано: 12.08.2025 10:13 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok, который уже давно стал кладезем полезных (хотя иногда не очень) рецептов, появилось видео, на котором пользовательница поделилась способом засолки огурцов "Холодный посол". В комментариях некоторые удивились, зачем использовать столько соли. Но некоторые рассказали, что делают так же и получают "очень вкусную" закатку.

“Надо иметь крепкие зубы”

“Не удивляйтесь, рецепт засолки «Холодный посол» очень интересный. Если вы о таком не слышали, то вот попробуйте. Поверьте мне, я очень много лет уже делаю такую засолку, и они очень хорошо хранятся”, — так начала свое видео автор рецепта с ником @tanyherbal1.

По ее словам, для этих огурцов “надо иметь крепкие зубы, потому что они будут очень хрустящие и очень вкусные”. А рецепт “очень простой”, утверждает женщина.

Как засолить огурцы “холодным посолом” по рецепту из TikTok?

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

огурцы - количество зависит от размера;

чеснок - 5 зуб.;

листики вишни - 5 шт.;

душистый перец горошком - 5 шт.;

укроп - 1 зонтик;

каменная соль - 1 стакан (примерно 200 гр).

вода - около 6 литров.

Способ приготовления:

Хорошо вымойте огурцы, а также простерилизуйте банки. На дно положите чеснок, листья вишни, перец и укроп. Плотно набейте банку огурцами. Сверху засыпьте целым стаканом соли. Залейте всё холодной водой. Когда соль растворится, закройте банку крышкой. Дайте настояться 3 суток при комнатной температуре. По истечение времени слейте рассол. Залейте банку очень холодной водой.

Почему рассол “шоковый”?

Как объяснила автор рецепта: “Я шучу, что это шоковый для огурцов рассол, потому что здесь много соли, целый стакан, а потом надо очень холодной воды”.

“Если у вас [вода] комнатной температуры, оставьте в холодильнике”, — добавила она.

В комментариях один из зрителей спросил: “Зачем столько соли? Смысл? 2-3 столовые ложки с головой хватит! И такие же хрустящие!” На что автор рецепта ответила: “Такие, но не такие”. По ее мнению, “главное - вкусно и твердость”, а также то, что в огурце “надо добиться хруста, а не каши”.

Второй пользователь написал: “Спасибо. Я уже давно солю по этому рецепту. Супер!”

“Спасибо большое за рецепт, я делала в 90-е, а затем забыла, как делать. Давно искала его, вовремя вы мне попались”, — поделился третий.

Другие публиковали свои рецепты или делились модернизированными версиями этого.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.

«Зачем столько?» — Рецепт огурцов «по-фински» набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря