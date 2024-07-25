Зачем смешивать муку с колой? Никто не поверит, что вы добавили в состав этого десерта

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Опубликовано: 25.07.2024 11:43 , Обновлено: 25.07.2024

Даже любимая выпечка имеет свойство приедаться. В такие моменты многие хозяйки отправляются на поиск новых вкусных рецептов. Иногда в кулинарных экспериментах рождаются поистине интересные десерты. Одним из таких стал пирог с кока-колой. Эта ароматная и простая выпечка со вкусом колы непременно завоюет симпатии не только любителей популярного напитка. Как приготовить?

Пирог из кока-колы… Такое сочетание звучит удивительно, но на самом вкус этого популярного напитка может удачно сочетаться со сногими блюдами. Пирог из колы по этому рецепту не требует много ингредиентов и времени, а благодаря коле получается нежным, пышным и ароматным.

Как приготовить пирог с колой?

Ингредиенты:

2 яйца

100 гр. сливочного масла

150 гр. муки

100 гр. сахара

20 г. какао

10 гр. разрыхлителя

130 мл. Кока-колы

щепотка соли

Приготовление:

В миску разбейте 2 яйца, добавьте щепотку соли, сахар. Взбейте всё венчиком до однородной массы. В отдельной ёмкости смешайте муку, какао и разрыхлитель. Для болей пышности продукты лучше просеять. Аккуратно введите мучную смесь в яичную и перемешайте до однородности Влейте колу, перемешайте. Добавьте размягчённое масло и вновь перемешайте. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Вылейте готовое тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом либо посыпанную мукой. Выпекайте при 180 градусах до готовности. Готовность проверьте спичкой. Она должна быть сухой.

Подавайте готовый пирог с кофе, чаем либо колой. При подаче можно посыпать его сахарной пудрой.

К слову, вы можете попробовать использовать колу и для приготовления других блюд

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