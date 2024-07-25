Зачем смешивать муку с колой? Никто не поверит, что вы добавили в состав этого десерта
Даже любимая выпечка имеет свойство приедаться. В такие моменты многие хозяйки отправляются на поиск новых вкусных рецептов. Иногда в кулинарных экспериментах рождаются поистине интересные десерты. Одним из таких стал пирог с кока-колой. Эта ароматная и простая выпечка со вкусом колы непременно завоюет симпатии не только любителей популярного напитка. Как приготовить?
Пирог из кока-колы… Такое сочетание звучит удивительно, но на самом вкус этого популярного напитка может удачно сочетаться со сногими блюдами. Пирог из колы по этому рецепту не требует много ингредиентов и времени, а благодаря коле получается нежным, пышным и ароматным.
Как приготовить пирог с колой?
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 гр. сливочного масла
- 150 гр. муки
- 100 гр. сахара
- 20 г. какао
- 10 гр. разрыхлителя
- 130 мл. Кока-колы
- щепотка соли
Приготовление:
- В миску разбейте 2 яйца, добавьте щепотку соли, сахар. Взбейте всё венчиком до однородной массы.
- В отдельной ёмкости смешайте муку, какао и разрыхлитель. Для болей пышности продукты лучше просеять.
- Аккуратно введите мучную смесь в яичную и перемешайте до однородности
- Влейте колу, перемешайте. Добавьте размягчённое масло и вновь перемешайте.
- Консистенция теста должна напоминать густую сметану.
- Вылейте готовое тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом либо посыпанную мукой.
- Выпекайте при 180 градусах до готовности. Готовность проверьте спичкой. Она должна быть сухой.
Подавайте готовый пирог с кофе, чаем либо колой. При подаче можно посыпать его сахарной пудрой.
К слову, вы можете попробовать использовать колу и для приготовления других блюд
Так, например, кола может послужить идеальным маринадом для картофеля фри. Ранее Telegraf.news писал о том, как её приготовить по такому рецепту.
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