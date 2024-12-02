Как самим засолить красную рыбу к Новому году? Этот рецепт из 3 ингредиентов собрал почти 1 млн просмотров.

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Опубликовано: 02.12.2024 13:18 , Обновлено: 18.12.2024

Одним из продуктов активно используемых белорусами для создания новогодних бутербродов и не только бесспорно является малосольная красная рыба. Однако цена на этот продукт часто немаленькая, а в преддверии праздников, вероятно, может подняться ещё выше. К счастью совсем необязательно опустошать кошелёк ради такого деликатеса. Можно приготовить его самостоятельно, причём из более бюджетной красной рыбы. Как это сделать показала фудблогер Самира в TikTok.

Совсем недавно в белорусских магазинах появилась “модная”, но бюджетная красная рыба — голец, а сейчас в соцсетях начали появляться рецепты, как её приготовить. Так, например, в преддверии Нового года завирусился рецепт засолки красной рыбы — обязательного продукта на столах многих белорусов.

Популярный фудблогер Самира, которая ведёт в TikTok кулинарный блог “На кухне с Самирой” показала, как это сделать на примере того самого гольца, которого, по её словам, можно купить в сети магазинов “Светофор”.

[info_b]Фудблогер Самира — автор кулинарного видеоблога с 1,7 миллиона подписчиков в TikTok, также ведёт блог «На кухне с Самирой» на YouTube, Telegram, Яндекс Дзен и в Instagram. Её рецепты собирают миллионы просмотров в соцсетях и уже успели сложиться в электронную книгу.[/info_b]

Атлантический голец намного дешевле своих собратьев: радужной форели и сёмги.

Так, например, в edostavka.by килограмм потрошёной замороженной форели обойдётся в 46,49 рублей, в то время как атлантический голец продаётся в белорусских магазинах по цене 13 рублей за кило.

Между тем мясо гольца ничем не уступает по своему минерально-витаминному составу сёмге и форели, а по некоторым позициям даже превосходит их.

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“Она ничем по вкусу не отличается от форели. Такая же жирненькая и не нуждается в пропитке маслом, как, например, горбуша. Очень вкусна рыба”, - рассказала автор видеоролика.

Кроме того, она отметила, что засоленный голец плотная рыба, которая не превращается в “кашицу”, как некоторые представители лососевых.

Рецепт малосольной красной рыбы

Ингредиенты:

1 ст.л. соли,

2 ст.л. сахара,

апельсин (по желанию).

Приготовление:

Сначала рыбу необходимо вымыть и отделить от костей. Кожицу, по словам автора видеоролика лучше не снимать, тогда рыба получается “красивее и сочнее”. Уложите филе рыбы в стеклянную ёмкость и пересыпьте смесью сахара и соли. По желанию сверху можно положить кружочки апельсинов и выжать из них апельсиновый сок. Тогда рыба станет ещё вкуснее. Укутайте ёмкость пищевой плёнкой и уберите засоленную рыбу в холодильник на ночь. На следующий день рыба готова к употреблению. Нарежьте её и подавайте удобным вам способом.

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