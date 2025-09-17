Взбейте яйца и смешайте с морковью. Этот пирог без сахара съедают за считанные минуты

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Опубликовано: 17.09.2025 15:44 , Обновлено: 17.09.2025

Морковный пирог без сахара — идеальный вариант для тех, кто хочет совместить здоровый образ жизни и удовольствие от сладостей. Он лёгкий, ароматный и простой в приготовлении. Отлично подойдёт как на каждый день, так и для особых случаев.

Морковь, известная высоким содержанием клетчатки и витаминов, — отличный ингредиент для выпечки. Её природная сладость делает десерты вкусными и менее калорийными. Кроме того, благодаря свежему натертому овощу пирог остаётся мягким и нежным.

Ингредиенты

Для приготовления пирога вам понадобится:

5 средних морковок;

2,5 стакана безглютеновой овсяной муки;

5 яиц;

2/3 стакана кокосового масла (можно заменить оливковым или подсолнечным);

1/2 стакана изюма или клюквы;

1 столовая ложка корицы;

1 чайная ложка кардамона;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка мускатного ореха;

1/2 чайной ложки разрыхлителя.

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Сухофрукты придают выпечке естественную сладость, а орехи – хруст и ценные жиры.

Корица, кардамон и мускатный орех придают насыщенный аромат. Имбирь или гвоздику также можно добавить для усиления вкуса и придания характерной нотки.

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Стоит отметить, что морковный пирог можно легко модифицировать. Вместо изюма можно использовать сушеный инжир или финики, что ещё больше повысит его пищевую ценность. Благодаря этому блюдо без сахара никогда не наскучит и его можно адаптировать под индивидуальные вкусы.

Как приготовить морковный пирог без сахара пошагово?

Процесс приготовления прост и займёт меньше часа. Просто следуйте этим шагам:

Вымойте и очистите морковь, затем натрите ее на мелкой терке. Изюм или клюкву промойте и ошпарьте кипятком. В отдельной миске взбейте яйца и постепенно добавляйте муку. Всыпьте в смесь специи, добавьте тертую морковь и сухофрукты. Влейте растопленное масло и аккуратно все перемешайте. Переложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекайте около 60 минут.

Готовый пирог можно подавать отдельно или дополнить простым кремом из маскарпоне, подслащенным эритритом. Верх можно украсить грецкими орехами, что придаст изысканность и дополнительную хрусткость.

Чтобы пирог получился удачным, не переусердствуйте с мукой, иначе он станет тяжёлым и плотным. Также важно не перемешивать ингредиенты слишком сильно.

Не забудьте предварительно разогреть духовку для равномерного пропекания. Проверьте готовность пирога зубочисткой, чтобы серединка не была недопеченной.

Морковный пирог также можно обогатить натуральными добавками, которые подчеркнут его характер. Тертая апельсиновая цедра придаст свежесть, а кокосовая стружка — нежный, экзотический вкус.

А как приготовить морковный торт с кремом?

Согласно рецепту, опубликованному на Youtube, для этого морковного торта вам понадобятся:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 гр;

подсолнечное масло — 150 мл;

морковь - 230 грамм.

мука - 240 грамм;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

соль -0,5 ч.л.;

корица - 1 ч.л.;

грецкие орехи - 130 грамм;

Для крема:

творожный сыр — 350 гр;

сливки 33% — 400 мл;

сахар - 130 грамм.

Ранее Telegraf.news предлагал простой рецепт тыквенного пирога. Имейте в виду, что одним кусочком сложно ограничиться. Нежная текстура и неповторимый вкус — всё, что нужно, чтобы блюдо в мгновение ока исчезнуло со стола. Тыквенный пирог идеально сочетается с чашкой кофе или черного чая. Семья и гости будут в восторге.

Простой рецепт тыквенного пирога, который буквально тает во рту