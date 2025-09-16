Простой рецепт тыквенного пирога, который буквально тает во рту

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Опубликовано: 16.09.2025 15:07 , Обновлено: 16.09.2025

Сезон тыквы только начался, и этим стоит воспользоваться. Это растение — хороший источник витамина А и калия. Кроме того, плоды отлично подходят для сладкой выпечки. Сегодня мы предлагаем вам простой рецепт тыквенного пирога. Имейте в виду, что одним кусочком сложно ограничиться.

Нежная текстура и неповторимый вкус — всё, что нужно, чтобы блюдо в мгновение ока исчезнуло со стола. Тыквенный пирог идеально сочетается с чашкой кофе или черного чая. Семья и гости будут в восторге.

Ингредиенты

Список ингредиентов, помимо тыквы, которая обязательно должна быть в наличии, включает в себя продукты, которые, вероятно, уже есть у вас дома или которые вы легко найдёте в ближайшем магазине.

Этот рецепт рассчитан примерно на 20 порций, каждая из которых содержит около 200 калорий. Подготовка теста, включая выпечку, займёт до полутора часов.

500 г тыквы;

3 стакана пшеничной муки;

около 230 мл рапсового масла;

160 г сахара;

3 яйца;

щепотка корицы;

1 чайная ложка пищевой соды;

2,5 чайные ложки ванильного сахара;

орехи и сухофрукты – количество по желанию;

масло для смазывания формы для пирога;

панировочные сухари для посыпки.

сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления

Тщательно вымойте тыкву, очистите её, нарежьте на небольшие кусочки и натрите на мелкой тёрке. Должно получиться около двух стаканов тёртой тыквы.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.

Просейте муку и соду. Добавьте к взбитым яйцам рапсовое масло, просеянную муку, корицу и ванильный сахар. Тщательно перемешайте до получения однородной густой массы.

Добавьте в приготовленную смесь тёртую тыкву и ваши любимые орехи и сухофрукты, например, грецкие орехи, изюм или сушёную клюкву. Аккуратно всё перемешайте.

Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте панировочными сухарями. При желании можно застелить форму бумагой для выпечки.

Выложите смесь на противень, равномерно распределив. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, и выпекайте примерно 50 минут.

Выньте пирог из духовки и остудите. Посыпьте сахарной пудрой для украшения и придания дополнительной сладости.

Тыквенный пирог вкусный сам по себе, но его можно подавать с начинками, например, шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Это отличный десерт для любого случая — будь то семейный ужин или вечер с друзьями.

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