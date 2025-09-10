Выложите сливы на тесто и залейте кремом. Как правильно приготовить один из вкуснейших пирогов осени?
Сливовый пирог — настоящая осенняя классика. Он замечательно пахнет и имеет потрясающий вкус. Приготовьте его один раз, и вы будете повторять этот рецепт каждый год, когда в саду или на прилавках появятся фиолетовые сливы.
Песочное тесто, восхитительные сладкие фрукты и крем: этот пирог очаровывает с первого укуса. Сливы запекаются в нежной начинке, которая после охлаждения напоминает лёгкий ванильный пудинг. Само тесто приятно хрустит, и пирог вкусен как тёплым, так и охлаждённым.
Как приготовить торт со сливами?
Это очень простой торт, но чтобы сделать его идеальным, нужно обратить внимание на две детали.
- Самое главное — обязательно охладите песочное тесто. Это предотвратит усадку коржа во время выпечки и поможет ему сохранить свою структуру.
- Вторым важным моментом является выбор слив: лучше всего подойдут спелые, но еще твердые сливы.
Сливочный крем невероятно прост в приготовлении, и его практически невозможно испортить: смешиваете всё в одной миске и заливаете им фрукты. Духовка сделает всё остальное.
Рецепт торта со сливами и кремом
Ингредиенты
песочное тесто:
- 250 г пшеничной муки;
- 125 г холодного масла;
- 70 г сахарной пудры;
- 1 яйцо;
- по желанию: 1–2 столовые ложки холодной воды (если тесто слишком сухое).
фрукты:
- 500 г слив;
- по желанию: корица.
кремовая масса:
- 2 яйца;
- 250 мл сливок 18%;
- примерно 100 г сахара или ксилита;
- ложка ванильного сахара;
- 1 столовая ложка пшеничной муки.
Способ приготовления
- Просейте муку в большую миску, добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и сахарную пудру. Вбейте яйцо и быстро замесите песочное тесто.
- Если тесто не собирается в ком, добавьте немного холодной воды. Скатайте шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 30 минут.
- После охлаждения раскатайте тесто в круг диаметром чуть больше дна разъемной формы, примерно 24 см. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- По бокам сформируйте невысокие бортики теста.
- Поставьте в разогретую до 200°C духовку и выпекайте песочное тесто около 15 минут, пока оно не начнет приобретать золотистый оттенок.
- Тем временем вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для начинки: яйца, сливки, сахар, ванильный сахар и муку. Смесь должна быть гладкой и однородной.
- Плотно уложите сливы кожицей вниз на выпеченную основу.
- Залейте сливочной смесью весь торт. Она должна заполнить все промежутки между фруктами и не выходить за края песочного теста.
- Выпекайте при той же температуре еще 30–35 минут, пока смесь не застынет и слегка не подрумянится.
- После выпечки дайте сливовому пирогу остыть, он вкусен как в теплом виде, так и после нескольких часов пребывания в холодильнике.
[infp]Вместо слив можно использовать другие кислые фрукты, например, крыжовник, смородину или вишню: начинка хорошо сбалансирует их кислинку.
18%-ные можно заменить греческим йогуртом, но стоит добавить ещё чайную ложку муки для более плотной консистенции.
Можно добавить в песочное тесто чайную ложку корицы или тёртую лимонную цедру, что усилит вкус и аромат.[/infp]
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