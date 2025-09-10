Выложите сливы на тесто и залейте кремом. Как правильно приготовить один из вкуснейших пирогов осени?

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Опубликовано: 10.09.2025 16:08 , Обновлено: 10.09.2025

Сливовый пирог — настоящая осенняя классика. Он замечательно пахнет и имеет потрясающий вкус. Приготовьте его один раз, и вы будете повторять этот рецепт каждый год, когда в саду или на прилавках появятся фиолетовые сливы.

Песочное тесто, восхитительные сладкие фрукты и крем: этот пирог очаровывает с первого укуса. Сливы запекаются в нежной начинке, которая после охлаждения напоминает лёгкий ванильный пудинг. Само тесто приятно хрустит, и пирог вкусен как тёплым, так и охлаждённым.

Как приготовить торт со сливами?

Это очень простой торт, но чтобы сделать его идеальным, нужно обратить внимание на две детали.

Самое главное — обязательно охладите песочное тесто. Это предотвратит усадку коржа во время выпечки и поможет ему сохранить свою структуру. Вторым важным моментом является выбор слив: лучше всего подойдут спелые, но еще твердые сливы.

Сливочный крем невероятно прост в приготовлении, и его практически невозможно испортить: смешиваете всё в одной миске и заливаете им фрукты. Духовка сделает всё остальное.

Рецепт торта со сливами и кремом

Ингредиенты

песочное тесто:

250 г пшеничной муки;

125 г холодного масла;

70 г сахарной пудры;

1 яйцо;

по желанию: 1–2 столовые ложки холодной воды (если тесто слишком сухое).

фрукты:

500 г слив;

по желанию: корица.

кремовая масса:

2 яйца;

250 мл сливок 18%;

примерно 100 г сахара или ксилита;

ложка ванильного сахара;

1 столовая ложка пшеничной муки.

Способ приготовления

Просейте муку в большую миску, добавьте нарезанное кусочками сливочное масло и сахарную пудру. Вбейте яйцо и быстро замесите песочное тесто. Если тесто не собирается в ком, добавьте немного холодной воды. Скатайте шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. После охлаждения раскатайте тесто в круг диаметром чуть больше дна разъемной формы, примерно 24 см. Переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. По бокам сформируйте невысокие бортики теста. Поставьте в разогретую до 200°C духовку и выпекайте песочное тесто около 15 минут, пока оно не начнет приобретать золотистый оттенок. Тем временем вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для начинки: яйца, сливки, сахар, ванильный сахар и муку. Смесь должна быть гладкой и однородной. Плотно уложите сливы кожицей вниз на выпеченную основу. Залейте сливочной смесью весь торт. Она должна заполнить все промежутки между фруктами и не выходить за края песочного теста. Выпекайте при той же температуре еще 30–35 минут, пока смесь не застынет и слегка не подрумянится. После выпечки дайте сливовому пирогу остыть, он вкусен как в теплом виде, так и после нескольких часов пребывания в холодильнике.

[infp]Вместо слив можно использовать другие кислые фрукты, например, крыжовник, смородину или вишню: начинка хорошо сбалансирует их кислинку.

18%-ные можно заменить греческим йогуртом, но стоит добавить ещё чайную ложку муки для более плотной консистенции.

Можно добавить в песочное тесто чайную ложку корицы или тёртую лимонную цедру, что усилит вкус и аромат.[/infp]

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